Vali Elban, mesajında, Gazi Mustafa Kemal liderliğindeki Türk ordusu ve Türk milletinin, işgal güçlerine karşı kahramanca mücadele verdiğini, 9 Eylül 1922'de birlik ve beraberlik ruhuyla İzmir'de bir destanın yazıldığını vurguladı.

İzmir'in kurtuluşunun sadece geçmişte yaşanan bir olay değil, aynı zamanda geleceğe umutla bakmalarına ilham veren önemli bir hatıra olduğunu aktaran Elban, şunları kaydetti:

"İzmir'in kurtuluşunun 101. yıl dönümünü coşkuyla kutlayarak, birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha gösterelim. Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecinde, cennet vatanımızın her köşesinde hissedildiği gibi ilklerin ve enlerin kenti İzmir'imizde bağımsız yaşama tutkusuna ve daha aydınlık yarınlara olan inancımızı hiç kaybetmeyelim.Bu duygularla gerek İzmir'imizin gerekse Anadolu'nun düşman işgalinden kurtarılmasında canları pahasına mücadele eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükranla ve minnetle yad ediyorum. Mekanları cennet olsun."