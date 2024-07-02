İzmir'in Karşıyaka semtinden sabah 08.05'te Alsancak-Pasaport seferine çıkan "Mete 2" adlı vapur, Pasaport İskelesi'ne yaklaştığında dümen arızası nedeniyle iskeleye yanaşamadı.

Yardımcı vapur yetişti

Arızalı vapurun yedeklenmesi için, seferde olmayan başka bir vapur hızla yönlendirildi. Yedekleme işleminin ardından arızalı vapur iskeleye çekildi.

Yolcular 30 dakika bekledi

Vapurda bulunan 80 yolcu, yaklaşık 30 dakika süren bekleyişin ardından güvenli bir şekilde tahliye edildi. Bu arıza nedeniyle Pasaport kalkışlı 08.30 vapur seferi de iptal edildi.

İzmir'de sabah saatlerinde yaşanan bu olay, şehir içi ulaşımda kısa süreli aksamalara neden oldu. Vapurun neden arızalandığı ve benzer sorunların önlenmesi için ne gibi önlemler alınacağı merak konusu.