Başkan Tugay, kentteki yatırım önceliklerini belirlemek için bilimsel yöntemlerle Planlama Ajansı kuracaklarını açıkladı. Büyükelçi Flake ise ABD'nin İzmir ile güçlü ticari ve kültürel bağlarını daha da ileri taşımayı hedeflediklerini vurguladı. İki taraf da ticaret ilişkilerini artırmak için kararlı olduklarını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Jeffry Flake ve heyetini ağırladı. Büyükelçi Flake, İzmir'in imalat sektöründeki gücünü övdü ve mevcut iş birliklerini daha da ileri taşıma çağrısı yaptı. Başkan Tugay ise Planlama Ajansı kurarak kentin yatırım önceliklerini belirleyeceklerini ifade etti.

İzmir ve ABD arasındaki güçlü ticari ve kültürel ilişkiler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde yeniden vurgulandı. ABD Büyükelçisi Jeffry Flake, iş birliklerini daha da güçlendirme arzusunu dile getirirken, Başkan Tugay da kentin planlama süreçlerini bilimsel yöntemlerle güçlendireceklerini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Jeffry Flake ve heyeti ile gerçekleştirdiği görüşmede, ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirme kararlılıklarını dile getirdi. Flake, İzmir'in imalat sektöründeki potansiyelini övdü ve iş birliklerini artırma çağrısında bulundu.

ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ve heyeti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı ziyaret ederek kentteki ticari ve kültürel bağları güçlendirmeyi amaçladıklarını belirttiler. Tugay, kentteki yatırım alanlarını belirlemek için Planlama Ajansı kuracaklarını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ve heyetiyle bir araya geldi. Tugay, kentin planlama ve yatırım önceliklerini belirleyecekleri bilimsel yöntemleri vurgularken, Flake ise ABD'nin İzmir ile olan güçlü ticari ilişkilerini daha da ileri taşımayı hedeflediklerini ifade etti.