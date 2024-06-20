İZMİR/AYDIN (AA) - İzmir ve Aydın'da, mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık etkili oldu.

Konak Meydanı'nda sıcak havadan bunalan vatandaşlar, ağaç gölgelerinde dinlendi, bazı çocuklar da yasak olmasına rağmen süs havuzlarına girerek serinlemeye çalıştı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, uzun yıllar haziran ayı günlük en yüksek sıcaklık ortalaması 30,7 olan İzmir kent merkezinde sıcaklık 35,8 derece olarak ölçüldü.

Sıcaklık Karşıyaka ilçesinde 40,9 derece, Beydağ ilçesinde ise 42,5 dereceye ulaştı.



- Aydın

Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Aydın'da, açık alanlarda insan yoğunluğu azaldı. Kentin işlek noktalarından İstasyon Meydanı ve Atatürk Kent Meydanı'nda sakinlik yaşandı.

Uzun yıllar haziran ayı günlük en yüksek sıcaklık ortalaması 33,4 derece olan Aydın'da, bunaltan sıcaklık nedeniyle açık alanlarda olanlar, gölge yerlerde vakit geçirdi.

Ekstrem sıcaklık kaydı olarak ise Kuyucak ilçesinde bugün hava sıcaklığı 44,1 derece ölçüldü.

Bazı vatandaşlar şemsiye taşıyarak güneşten korundu, bazıları da süs havuzunda ellerini ıslatarak serinlemeye çalıştı.