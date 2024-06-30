İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Selçuk, Menderes ve Balıkesir Susurluk'taki orman yangınlarının kontrol altına alındığını söyledi.

Bakan Yumaklı, İzmir'in Selçuk ilçesindeki yangın kriz merkezinde gazetecilere, dün başlayan İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçeleri ile Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki orman yangınlarına gece de müdahale edildiğini hatırlatarak, "An itibarıyla her üç yangınımızın da kontrol altına alındığını söylemek istiyorum." dedi.

Yangın çıkış sebeplerinin valilik ve kolluk güçleri tarafından araştırılmaya devam ettiğini belirten Bakan Yumaklı, "Menderes yangınıyla alakalı bir hobi bahçesinde çıktığını söylemiştik, ilgili kişiler gözaltında. Dün yine İzmir'de risk grubunda 6 adet yangın vardı, Çeşme'deydi birisi de. Çeşme yangını bir sigara izmaritinden çıktı maalesef. Bu kişi de gözaltına alınmış durumda. Ben buradan ister bilinçli ister bilinçsiz, hata ya da ihmal ile herhangi bir şekilde orman yangınına ya da zarar verecek yangına sebep olacakların çok ağır müeyyidelerle karşılaşacağını belirtmek istiyorum. Bu konunun telafisi yok. Can ve mal kaybı gibi sonuçlara yol açabilecek. Bunları engellemek adına çok yoğun mücadele oluyor." diye konuştu.

(Sürecek)