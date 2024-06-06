Bursa ve İzmir'de cezaevi araçlarına düzenlenen bombalı saldırıların faili olarak yargılanan MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu'ya verilen cezalar belirlendi. Tek tutuklu sanık olan Gündoğdu'ya çeşitli suçlardan toplamda ağır cezalar verildi.

Cebrail Gündoğdu'nun Aldığı Cezalar

Gündoğdu'ya, Bursa saldırısına ilişkin devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olayda 1 kişinin ölümüne sebebiyet vermekten ağırlaştırılmış müebbet, olayda 23 kişinin yaralanması nedeniyle öldürmeye teşebbüs suçundan 23 kez 15 yıl hapis, tehlikeli madde bulundurma suçundan 6 yıl 8 ay hapis ve evrakta sahtecilik suçlarından 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Diğer Sanıklara Verilen Cezalar

Davada yer alan diğer 7 sanıktan 4'üne beraat kararı verilirken, 3'üne ise 13 ay ile 1 yıl 13 ay arasında değişen cezalar verildi.

Olayın Detayları

Bursa'da geçen yıl infaz koruma memurlarının bulunduğu servisin geçişi sırasında meydana gelen saldırıda infaz koruma memuru Cengiz Yiğit şehit olmuş, 23 kişi de yaralanmıştı. Gündoğdu'nun, Ayvalık'ta saklandıktan sonra İzmir'in farklı ilçelerinde örgütün hücre evlerinde kaldığı tespit edilmişti.

'BENİMLE İLGİLİ TEK SOMUT DELİL SAHTE KİMLİK KULLANDIĞIMDIR'

Sanıkların yargılanmasına bugün devam edildi. İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya Gündoğdu, SEGBİS ile katıldı. Mahkemede savunmasını veren tutuklu sanık Cebrail Gündoğdu, "Hiç delil olmamasına rağmen en ağır cezayla yargılanıyorum. Yakalandığımda üzerimde herhangi bir silah yoktu. Herhangi bir örgütsel doküman bile yoktu. Hakkımdaki ifadeler doğru değildir. Bomba yaptığıma yönelik somut değil yoktur. Benimle ilgili tek somut delil sahte kimlik kullandığımdır. Asker kaçağı ve hakkımdaki bir dava nedeniyle aranmam olduğu için sahte kimlik kullandım. Ceza alacaksam bundan almalıyım, diğer suçlamalardan beraat etmeliyim" dedi.

Diğer tüm sanıklar da son savunmalarında beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti duruşmaya 10 dakika ara verip, ardından kararı açıkladı. Tutuksuz 7 sanıktan 4'üne beraat verilirken, diğer 3 tutuksuz sanık D.S.Ö., K.Ö. ve R.İ.'ye ise örgüte yardım suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezası verildi.

Davanın tek tutuklu sanığı Cebrail Gündoğdu'yla ilgili karar da açıklandı. İzmir'in Buca ilçesindeki olayla ilgili Gündoğdu'nun beraatine hükmedildi. Gündoğdu'na Bursa saldırısına ilişkin ise 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olayda 1 kişinin ölümüne sebebiyet vermekten ağırlaştırılmış müebbet, olayda 23 kişinin yaralanması nedeniyle öldürmeye teşebbüs suçundan 23 kez 15 yıl hapis cezası verildi. Gündoğdu ayrıca, tehlikeli madde bulundurma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gündoğdu için evrakta sahtecilik suçlarından da 3 yıl 9 ay hapis cezasına hükmedildi. Cebrail Gündoğdu'nun tutukluluğunun devamına hükmedilip, dava sonlandı.