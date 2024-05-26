İZMİR (AA) - Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu. İzmir ve çevre illerde taraftarlar şampiyonluğu kutladı.

İzmir'de yoğun yağışa rağmen sarı kırmızılı taraftarlar maçın bitiş düdüğüyle birlikte Gündoğdu Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde bayraklarla takımları lehine tezahürat yapan taraftarlar meşale yaktı, havai fişek attı.

Araçlarıyla Alsancak'a gelen çok sayıda taraftar, korna çalarak şampiyonluk sevincini yaşadı.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde Fenerbahçe forması giyen bazı taraftarlar, Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk kutlamasına eşlik etti.

Kutlamalar nedeniyle zaman zaman trafikte yoğunluk oluştu.

- Denizli'de Galatasaray taraftarları şehir turu attı

Denizli'de Galatasaray taraftarları araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturarak konvoy yaptı, şehir turu attı.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitleri Meydanı'nda ise bazı taraftarlar meşale yaktı, elindeki Galatasaraylı bayraklarını salladı.

Öte yandan kampüs bölgesindeki taraftarlar da yoldan geçen Galatasaraylı taraftarların konvoyuna alkışlarla eşlik etti.

Manisa'daki Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde toplanan Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının marşlarını söyleyerek şampiyonluk sevincini yaşadı.

Ellerinde meşale ve bayraklarla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüyen taraftarlar, meydanda kutlama yaptı.

Uşak'ta ise taraftarlar 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda toplandı.

Marşlar söyleyen taraftarlar davullar eşliğinde dans etti.

Daha sonra taraftar grubu, İsmet Paşa Caddesi'nden eski Uşak Belediyesi hizmet binası önüne yürüdü.

Bazı taraftarlar da araçlarla konvoy yaptı.



Aydın'da da Galatasaraylı taraftarlar Atatürk Kent Meydanı'nda toplandı. Burada slogan atıp meşale yakan grup daha sonra sarı kırmızılı bayraklarla Adnan Menderes Bulvarı'nda yürüdü.