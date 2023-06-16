İZMİR (AA) - İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Aydın'da öğrenciler düzenlenen törenlerle karnelerini aldı.

İzmir'de, 890 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Güzelbahçe Kaymakamı Bülent Bayraktar, Belediye Başkanı Mustafa İnce ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile Güzelbahçe Ali Bayırlar İlkokulunda düzenlenen karne törenine katıldı.

Vali Köşger, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük zenginliğinin iyi yetişmiş ve iyi eğitilmiş genç nüfusu olduğunu söyledi.

Toplumu kuşaklara ayırıp "kategorize etmenin" yanlış olduğunu savunan Köşger, "Biz çocuklarımızı iyi yetiştirirsek, geleceğe hazırlarsak önümüzdeki yüzyıl, Türklerin yüzyılı olacak, Türkiye'nin yüzyılı olacak. Türkiye Cumhuriyeti muasır medeniyetler seviyesini de aşarak dünyada hak ettiği yeri alacak. Alacaksa bu öğretmenler sayesinde alacak, hepimizin sayesinde emeğiyle, gayretiyle alacak. İnşallah onu hep birlikte sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Köşger ve beraberindekiler öğrencilere karne dağıtarak hediyeler verdi.

- Diğer iller

Denizli'de 188 bin 774, Manisa'da 265 bin 150, Uşak'ta 61 bin 263, Aydın'da 189 bin 964 öğrenci karnelerini aldı.

Uşak'ta Vali Turan Ergün, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Timur Ertürk İlkokulu'nda, Manisa'da Vali Yaşar Karadeniz, Muradiye Cumhuriyet İlkokulunda, Aydın'da Vali Hüseyin Aksoy, Efeler Aliya İzzetbegoviç İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenlerine katıldı.





