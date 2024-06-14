Uzay teknolojileri kullanarak Türkiye'deki yer hareketlerini izlediklerini belirten Prof. Dr. Kutoğlu, İzmir ve çevresindeki fayların Türkiye'deki en yüksek gerilim değerlerine sahip olduğunu vurguladı.

İzmir'de 3 kritik fay hattı | Manisa, Bergama, Aydın ve Denizli'de yüksek gerilim

Prof. Dr. Kutoğlu, geçmiş depremleri ve yer hareketlerini uydu verileri kullanarak incelediklerini belirterek, aktif fayların yüksek gerilim değerlerine sahip bölgelerde "sıcak bölgeler" oluşturduğunu ifade etti. Bu bölgelerde yüksek miktarda enerji biriktiğini ve bu fayların diğerlerine göre daha kırılmaya yakın olduğunu söyledi. Özellikle İzmir'de dikkat çeken üç fay hattı bulunuyor; ayrıca Manisa, Bergama, Aydın ve Denizli'deki fay hatları da yüksek gerilim değerlerine sahip.

6'dan büyük depremler bekleniyor | İzmir ve çevresi için büyük risk

İzmir ve çevresindeki fay hatlarının uzunluklarına bakıldığında, bu hatların 6'dan büyük ve hatta 7'ye varan depremler üretebileceğini söyleyen Kutoğlu, bölgedeki tehlikenin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. "Yaptığımız değerlendirmeler, bu fayların Türkiye'deki en yüksek gerilim değerlerine sahip olduğunu gösteriyor. Özellikle İzmir çevresindeki, Denizli, Aydın, Manisa ve Bergama hattındaki fayların gerilim değerleri son derece yüksek," dedi.

Kırılmamış faylar ve biriken enerji | Ege Bölgesi en yüksek riskte

6 Şubat depremlerinin ardından bölgede kırılmamış faylar olduğunu ve bu fayların yüksek enerji birikimine sahip olduğunu belirten Kutoğlu, Marmara Denizi'ndeki fayların da hareketli olduğunu söyledi. Ancak yapılan son hesaplamalar sonucunda en büyük riskin Ege Bölgesi'nde olduğunu ifade etti. "Fay hareket hızlarından elde ettiğimiz gerilim bilgilerine göre, Ege Bölgesi'ndeki faylardaki gerilim değerleri diğer bölgelerden daha yüksek gözüküyor. En yüksek risk bu bölgede," diye konuştu.

İzmir ve çevresindeki illerde yaşayan vatandaşların deprem hazırlıklarını gözden geçirmeleri ve gerekli önlemleri almaları önemle tavsiye ediliyor. Prof. Dr. Kutoğlu’nun uyarıları, bölgedeki deprem riskinin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.