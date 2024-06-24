Toplantıda ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırım olanaklarının artırılması konuları öne çıktı.

Çin Halk Cumhuriyeti Zhejiang İl Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Chen Jinbiao ve beraberindeki heyet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı ve bürokratlar da yer aldı. Toplantıda ikili görüşmeler, yapılabilecek yatırımlar ve karşılıklı çalışmalar gündeme geldi.

Tugay: Fırsat içeren kent olduğumuzu biliyoruz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Çin çok büyük, güçlü bir ülke. Endüstri, tarım, kültür, turizm gibi alanlarda dünyanın güçlü ülkelerinden birisi. Aramızda kurulacak dostluk, bizim için de zenginlik olacak. Kardeş kentlerimiz başta olmak üzere, diğer şehir ve kurumlarla olabileceğimiz kadar yakın olalım istiyorum. Dünyada genel trendin ülkelerden çok şehirlerin dostluğu yönünde olduğunun farkındayız. İzmir’in de kalkınması ve kendisine yol haritası çizmesi için kendi içimizde yapılanıyoruz. Özellikle turizm ve kültürde iş birliğimizi geliştirebiliriz. Yatırım açısından da liman bölgesi ve ihracat olanakları nedeniyle fırsat içeren kent olduğumuzu biliyoruz” dedi.

“Yardımcı olmaktan çok mutlu oluruz”

Çin’den gelecek ve Çin’e gidecek turistler için çalışmalar yapabileceklerini ifade eden Başkan Tugay, “Akıllı şehirler, ulaşım, temiz enerji, arıtma, atık yönetimi gibi konularda yatırım yapmak isteyen insanlara yardımcı olmaktan mutlu oluruz. Her türlü karşılıklı ticari ilişki iki taraf için de kazançlı olacaktır” diye konuştu.

Jinbiao: İş birliği yapabiliriz

Kentler arasındaki ilişkileri geliştirmenin önemine değinen Çin Halk Cumhuriyeti Zhejiang İl Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Chen Jinbiao, “Kültürel ve ekonomik ilişkiler karşılıklı ziyaretlerle daha da geliştirilebilir. Yatırım konusunda yapmamız gereken işler olduğunu düşünüyorum. İzmir limanı olan bir şehir. Güneş enerjisi, yenilenebilir enerji, gelişmekte olan yeni teknolojiler konularında iş birliği yapabiliriz. Bizim her yıl ticaret ve yatırım toplantılarımız oluyor, Türk iş insanlarını da katılmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.