İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çin’in önemli eyaletlerinden Zhejiang ile ilişkilerini güçlendirmek için önemli bir adım attı. Zhejiang Eyaleti Halk Hükümeti Vali Yardımcısı ve Parti Grubu Üyesi Ke Jixin başkanlığındaki Çin heyeti, İzmir’e gelerek iki şehir arasındaki olası iş birliği alanlarını değerlendirdi.

Egemenlik Evi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen görüşmede, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır temsil etti. Toplantıya ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Işıkhan Güler, İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selin Sayın Kapancı ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Mavi Büyüme Politikaları Birim Başkanı Dr. Saygın Can Oğuz da katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Çin heyetinin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, özellikle katı atık yönetimi ve su temini konularının İzmir için büyük öncelik taşıdığını vurguladı.

Yıldır, Çin’in bu alanlarda sahip olduğu tecrübenin İzmir için önemli bir kaynak olacağını belirterek şunları söyledi:

“Çin’deki hızlı gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve bu süreçte sizlerden gelecek her türlü öneri ve tecrübeyi değerlendirmek istiyoruz. İzmir, olası iş birlikleri açısından doğru bir tercih. Amacımız, çevre dostu ve sürdürülebilir çözümler üreterek kentimizi geleceğe hazırlamak.”

Zhejiang Eyaleti Halk Hükümeti Vali Yardımcısı Ke Jixin, İzmir’in stratejik konumunun Çin için büyük önem taşıdığını belirtti. İki şehir arasında özellikle ulaşım ve lojistik alanlarında güçlü bir iş birliği kurmayı hedeflediklerini dile getiren Jixin, şu ifadeleri kullandı:

“Zhoushan Limanı’ndan İzmir’e doğrudan deniz taşımacılığı halihazırda sınırlı da olsa mevcut. Bu hattı güçlendirmek ve ticaret hacmini artırmak istiyoruz. İzmir’in lojistik altyapısını yakından tanımak ve ortak projeler geliştirmek önceliklerimiz arasında. Limanlar ve denizcilik hatlarının kapasitesini artırarak ikili ilişkilerimizi ileriye taşımayı hedefliyoruz.”

Toplantıda İzmir’in deniz ulaşımı ve yük taşıma kapasitesine dair detaylı sunumlar yapıldı.

İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Işıkhan Güler, İzmir Körfezi’ndeki deniz ulaşım ağı ve yeni kurulması planlanan tekne bağlama noktaları hakkında bilgi verdi.

İZKA Mavi Büyüme Politikaları Birim Başkanı Dr. Saygın Can Oğuz ise Alsancak Limanı başta olmak üzere Aliağa ve çevresindeki yük taşıma limanlarının potansiyeline dikkat çekti.

Oğuz, İzmir’in lojistik gücünün artırılması ve uluslararası deniz ticaretinde daha etkin bir rol üstlenmesi için Zhejiang ile ortak çalışmalar yapılabileceğini ifade etti.

Görüşmenin sonunda iki taraf da çevre, katı atık yönetimi, deniz taşımacılığı ve lojistik konularında iş birliğini geliştirme kararı aldı. İzmir ile Zhejiang arasında kurulacak yeni iş birliği mekanizmalarının, hem iki şehir arasındaki ticaret hacmini büyütmesi hem de sürdürülebilir çevre projelerine katkı sağlaması bekleniyor.

Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Çin heyetini yakın zamanda tekrar İzmir’de ağırlamak istediklerini belirterek, “Bu görüşme İzmir için yeni bir dönemin başlangıcı” dedi.