İzmir Ve İtalya Arasında Güçlü Iş Birliği Mesajı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İtalya'nın İzmir Konsolosluğu ve İtalya Dostluk Kültür Derneği'nin davetiyle Casa İtalya'yı ziyaret ederek önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Tugay, ziyaretinde İzmir ve İtalya arasındaki ilişkileri güçlendirme çağrısında bulundu.

"İzmir ve İtalya arasında daha fazla iş birliği istiyoruz"

Casa İtalya'da gerçekleştirilen ziyarette, İtalya Konsolosu Daniele Bianchi, İzmir İtalya Dostluk Derneği Başkanı Giuliano Gloghini, İzmir İtalya Ticaret Odası Derneği Başkanı Pietro Alba ve Comites Derneği Başkanı Paolo Bossi de hazır bulundu. Başkan Tugay, "İzmir ve İtalya arasında kültürel, sosyal, ticari ilişkileri artırmayı ve daha fazla iş birliği içinde çalışmayı öneriyorum" dedi. Tugay, sözlerini İtalyanca "Viva l'amicizia Turchia-Italia" (Yaşasın Türkiye-İtalya dostluğu) diyerek sonlandırdı.

Tarihi ve kültürel ortaklıklara vurgu

Başkan Tugay, Türkiye ve İtalya'nın tarihi ve kültürel ortaklıklarına değinerek, "Türkiye ve İtalya, Akdeniz kıyısında bulunan ve benzer medeniyetleri yaşayan iki ülke. İzmir ve İtalya'nın tarihine baktığımızda, benzer medeniyetlerin izlerini görüyoruz. Bu da ülkelerimizi ve şehirlerimizi birbirine yakınlaştıran faktörlerden biri" ifadelerini kullandı.

"İlişkiler yeterli düzeyde değil"

İzmir ve İtalya arasındaki ilişkilerin yeterli düzeyde olmadığını belirten Başkan Tugay, "2005 yılında Ancona ile iş birliği protokolümüz var. 2012 yılında Torino'da İyi Niyet Mektubu imzalanmış. Ancak, belediyeler düzeyinde daha ileri bir ilişkimiz olmadı. İklim krizi, küresel sorunlar ve yoğun mülteci göçü gibi konuların olduğu bu dönemde, ilişkilerimizi daha fazla geliştirmeliyiz" dedi.

"Daha fazla İtalyan ziyaretçi gelmeli"

Başkan Tugay, İzmir'e daha fazla İtalyan ziyaretçi çekmenin önemine değinerek, "İzmir'i daha temiz, güvenli ve kültürel faaliyetlerin yoğun olduğu bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz. İzmir'in tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkan bir şehir olması için çabalarımız devam ediyor" dedi.

Casa İtalya'da iş birlikleri konuşuldu

İtalya'nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi, Casa İtalya'nın Türkiye ve İtalya arasında bir köprü olduğunu belirterek, İzmir'in uğrak merkezi olmasını arzu ettiklerini söyledi. Ziyaretin ardından, İzmir ve İtalya arasında yapılacak iş birlikleri üzerine görüşmeler gerçekleştirildi.