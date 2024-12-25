İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu’nu ziyaret ederek, iki bölge arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için yapılacak ortak çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulundu. Görüşme, KKTC ile İzmir arasında daha güçlü bir bağ kurulması adına önemli bir adım oldu.

"Kıbrıs kalbimizde yer edinmiş bir parça"

Ziyaret sırasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, KKTC’ye duyduğu sevgi ve saygıyı dile getirerek, “Kıbrıs’ı çok seviyoruz, kalbimizden bir parça. Kıbrıs halkı için en iyisini ve en güzelini istiyoruz. Buradaki görevimiz, İzmir halkının Kıbrıs hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak. Karşılıklı ilişkileri geliştirmek adına çeşitli adımlar atabiliriz. Örneğin, Kıbrıs Günleri etkinliği düzenleyebiliriz. 23 Nisan’da Kıbrıslı çocukları da İzmir’de görmek isteriz” dedi.

"Sizi ağırlamaktan şeref duyarız"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’na, konsolosluk olarak düzenledikleri etkinliklere verdiği destekten dolayı teşekkür etti. İnanıroğlu, “İzmir’deki her türlü etkinlikte desteğinizi görmek bizi mutlu ediyor. Biz de sizi İzmir’de ağırlamaktan şeref duyarız. Karşılıklı ilişkilerimizi geliştirmek ve daha da güçlendirmek için hep birlikte çalışacağız” dedi.

İzmir ve KKTC’nin kültürel bağlarını güçlendirmek için yeni adımlar

Başkan Tugay ve Başkonsolos İnanıroğlu arasındaki bu görüşme, iki bölge arasında kültürel ve ticari ilişkileri derinleştirmeye yönelik önemli bir başlangıç oldu. İzmir ile KKTC’nin karşılıklı etkileşimini artırmak için yapılacak yeni projeler ve etkinlikler, her iki taraf için de büyük fırsatlar yaratacak. Bu ziyaret, ilişkilerin daha sağlam bir temele oturması ve Kıbrıs’ın İzmir’deki görünürlüğünün artırılması adına kritik bir adım olarak kayda geçti.