Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı makamında ziyaret ederek iş birliği olanaklarını değerlendirdi. Görüşmede, Kosova ve İzmir arasında kültür, turizm, spor ve ticaret alanlarında potansiyel iş birlikleri masaya yatırıldı.

Ziyarette kimler yer aldı?

Ziyarete, Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi, Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novobrdalija, Kosova Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosu Muharrem Toprak ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi İkinci Başkan Vekili Mehmet Atilla Baysak ile diğer bürokratlar katıldı. Görüşmede, İzmir’deki Balkan göçmenlerinin sayısının fazla olması ve karşılıklı yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

"Yatırımcılarla bir araya gelebiliriz"

Başkan Tugay, “Kosova ile daha fazla iletişim halinde olmak istiyoruz. Size karşı çok yakın duygular besliyoruz ve her zaman iş birliği yapmaya hazırız. Burada yatırımcılarla iletişime geçebilir, ziyaretler gerçekleştirebiliriz. Bunun için gerekli planlamaları yapacağız,” dedi. Görüşmede ayrıca kültür, spor, öğrenci değişimi ve turizm konuları da konuşuldu. Tugay, “İzmir’deki vatandaşlarımız da Kosova’yı ziyaret etmekten memnuniyet duyar. İzmir olarak Kosova’yı tanıtmamız mümkün olabilir” diye konuştu.

"Yatırımcılar için iyi bir ortam var"

Kosova hakkında bilgi veren Başbakan Kurti, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmalarının olduğunu hatırlatarak, “Yatırımcılar için ülkemizde iyi bir ortam var. Priştine’ye yatırımcılar gelebilir” ifadelerini kullandı.