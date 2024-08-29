İzmir ve Kosta Rika'nın Esparza kenti, ekonomik ve kültürel iş birliğini güçlendirmek amacıyla kardeş şehir protokolü imzaladı. Bu adım, iki şehir arasında diplomatik bağların kuvvetlenmesini hedefliyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Esparza Belediye Başkanı Bienvenido Venegas Porras, iki şehir arasında dostane ilişkilerin pekiştirilmesi için önemli bir adım attı. İmzalanan protokol ile, iki şehir arasındaki ekonomik ve kültürel iş birliği güçlendirilecek.

İmza töreni ve katılımcılar

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Egemenlik Evi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza törenine, Kosta Rika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, İzdoğa Yönetim Kurulu Başkanı Onur Eryüce, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, Kosta Rika'nın İzmir Fahri Konsolosu Emre Kızılgüneşler ve İzmir Fahri Konsolosluğu İletişim Sorumlusu Mehmet Şenbağcı da katıldı. Ayrıca, İzmir Planlama Ajansı (İZPA) Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu ile Esparza Belediye Başkanı Bienvenido Venegas Porras ve Türkiye Cumhuriyeti San Hose Büyükelçisi Gökçen Kaya çevrimiçi bağlandılar.

İzmir ve Esparza'nın ortak hedefleri

Başkan Dr. Cemil Tugay, törende yaptığı konuşmada, "İklim krizi ve sürdürülebilir kalkınma gibi önemli konularda Esparza'dan ilham alacağımıza inanıyorum. Atacağımız ortak adımlarla her iki kentin daha kaliteli hizmetlere erişmesini sağlayacağız," dedi. Tugay, bu iş birliği ile hem İzmir'in hem de Esparza'nın gelişimini desteklemeyi umduklarını vurguladı.

Esparza Belediye Başkanı Bienvenido Venegas Porras, iki şehir arasındaki yatırım fırsatlarını en iyi şekilde değerlendireceklerini belirterek, "İzmir ile büyük dostluk ilişkilerini daha da güçlendireceğiz. Tecrübelerimizi paylaşmaktan gurur duyacağız," şeklinde konuştu.

Diplomatik ve kültürel iş birliği

Türkiye Cumhuriyeti San Hose Büyükelçisi Gökçen Kaya, bu anlaşmanın iki şehir arasındaki diplomatik ilişkileri güçlendireceğini ifade etti. "İzmir’de yaşanan orman yangınından etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür anlaşmalar, dostluk köprüleri kurmamıza yardımcı oluyor," dedi.

Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas ise, İzmir ve Esparza arasındaki yeni kardeş şehir anlaşmasının coğrafi sınırları aşan iş birliğini teşvik edeceğini belirtti. Fallas, İzmir'in Kosta Rika'nın sürdürülebilir turizm modelini benimsemesine katkıda bulunmayı ve ekonomik başarıda ilham kaynağı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, "Dünyanın zorlu sorunlarla karşı karşıya olduğu bu dönemde, bu tür dostluk bağlarının kurulması önemli bir adım. İzmir ve Esparza’nın bu bağları güçlendireceğine inanıyorum," diye ekledi.

Bu protokol, iki şehir arasındaki ilişkilerin derinleşmesini ve ortak projelerin hayata geçirilmesini sağlayacak önemli bir başlangıç olarak değerlendiriliyor.