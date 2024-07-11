İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’yı Egemenlik Evi Başkanlık Ofisi’nde ağırladı. Lefkoşa Belediyesi meclis üyelerinin de katıldığı ziyarette, iki kardeş kent arasındaki iş birliği potansiyeli ele alındı.

Kültürel benzerlikler dayanışmayı artıracak

Başkan Tugay, İzmir ve Lefkoşa arasında kültürel benzerliklerin dayanışmayı artırabileceğine vurgu yaparak, ortak projeler geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti. Hemşehri ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen bu iş birliklerinin, sadece şehirler arasında değil, Türkiye ve Kıbrıs genelinde olumlu etkiler yaratabileceğine inandığını belirtti.

İzmir ve Lefkoşa arasında kardeşlik bağları güçleniyor

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ise İzmir ile Lefkoşa’nın kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmek için somut adımlar atılması gerektiğini vurgulayarak, karşılıklı turizm, kültür ve ekonomik iş birliklerinin önemine değindi. İki şehir arasındaki ilişkilerin geliştirilmesiyle, hemşehri halkların birbirine daha yakın olabileceğini belirtti.