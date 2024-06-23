Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir ve Manisa'da 1-21 Haziran tarihleri arasında çıkan yangınların sayısının geçen yıl 27 iken, bu yıl 165'e çıktığını açıkladı. Artan sıcaklık ve tatilci akınıyla yangınlar büyük kayıplara yol açtı.

Yangınlar tehlike saçıyor

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir ve Manisa’da 1-21 Haziran arasında çıkan yangınlarla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, geçen yıl aynı dönemde 27 yangın çıkarken, bu yıl bu rakamın 165'e çıktığını belirtti. Yangınların 45'i orman, 120'si ise kırsal alanlarda gerçekleşti.

Özverili mücadele ve teşekkür

Yangınlara karşı 7/24 özveriyle müdahale eden orman kahramanlarına teşekkür eden Orman Bölge Müdürlüğü, yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın yangın riskini artırdığına dikkat çekti. Vatandaşlardan yangınlara karşı daha hassas olmaları istendi.

Ege Bölgesi'nde yangınlar büyüyor

İzmir ve Manisa’nın dışında, Türkiye genelinde birçok yerde çıkan yangınlar büyük kayıplara neden oldu. Ege Bölgesi’nde Çandarlı Mahallesi'nde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana sıçradı ve 200 dönüm makilik ile zeytinlik alan yandı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangına 20 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer ile müdahale etti.

Belediye Başkanı'ndan uyarılar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, hava sıcaklıklarının artmasıyla yangınlar için kritik bir döneme girildiğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. İzmir İtfaiyesi ise sigara izmariti atılmaması, piknik alanları dışında mangal yapılmaması ve yangın söndürücü tüp bulundurulması gibi önlemler alınması gerektiğini vurguladı.