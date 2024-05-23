İzmir ve Samsun, yaş meyve-sebze ve mamul sektörlerinde iş birliği kararı aldı. İzmir'in lider olduğu bu alanda edindiği deneyimi paylaşacak ve Samsun'a koçluk yapacak.

Türkiye'nin tarım ihracatında öncü olan İzmir, bu sektördeki tecrübesini Samsun'la paylaşacak. Ege ihracatçıları, Samsun'un ihracatını artırmak için çaba gösterecek. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak, Ege'nin 100 yıllık birikimiyle 2024'te 1,5 milyar dolarlık ihracat hedeflendiğini söyledi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın destekleriyle yapılan ziyarette, İzmir ve Samsun arasındaki iş birliğinin Türk tarımına pozitif katkı sağlayacağı vurgulandı. Samsun'un tarım ürünlerinde 1 milyar dolarlık ihracat hedeflendiği belirtildi. Bafra'daki TAR-İOSB'nin önemi ve Samsun'un ürün çeşitliliği üzerinde duruldu.

Ziyarette Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri de yer aldı. Bu iş birliğinin, Türkiye'nin tarım ihracatında yeni bir dönemin başlangıcı olması bekleniyor.