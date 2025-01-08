İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Torbalı programı kapsamında mahalle muhtarlarıyla buluştu. Torbalı Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ve İzmir Büyükşehir bürokratları da katılım sağladı. Başkan Tugay, toplu ulaşım sorunlarının çözümünde kararlı olduklarını vurguladı.

“Sizi dinlemek için buradayız”

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir’in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda Başkan Tugay, muhtarların dile getirdiği sorunlara büyük önem verdiklerini ifade etti. Tugay, iletişim kanallarını güçlendirmek için çalıştıklarını belirterek, “Siz bize kolayca ulaşabilmeli, biz de sizi net bir şekilde duyabilmeliyiz. Bu toplantılar, iletişim eksiklerini gidermek adına önemli” dedi.

Toplu ulaşım sorununa çözüm vurgusu

Toplantıda muhtarlar, mahallelerde yaşanan çeşitli sorunları dile getirirken, en çok dikkat çeken konu toplu ulaşım oldu. Başkan Tugay, “İZTAŞIT projesi için görüşmeler devam ediyor. Fiyat uzlaşması sağlanırsa proje hızla hayata geçecek. Alternatif olarak ESHOT’un devreye girmesi için küçük araçlar alıyoruz ve bu seferleri artırarak sorunu çözeceğiz” açıklamasında bulundu.

“2029’da bambaşka bir İzmir ve Torbalı”

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarından övgüyle bahsetti. Başkan Demir, “2029 yılında bambaşka bir İzmir ve Torbalı için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu hedefe hep birlikte ulaşacağız” dedi. Toplantı, sorunların tespit edilmesi ve çözüm yollarının belirlenmesiyle sona erdi.