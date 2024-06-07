Dr. Cemil Tugay, Xiamen ile İzmir arasındaki kardeşlik ilişkilerini daha da ileriye taşımak için büyük bir istekle çalışacaklarını belirtti. Başkan Tugay, “Başkanlığım döneminde ilişkilerimiz daha da artacak, elimden geleni yapacağım. Xiamen halkını burada ağırlamaktan her zaman mutlu oluruz” dedi.

İlişkilerin geliştirilmesi için önemli adımlar

İzmir ve Xiamen arasında ticaret, yatırım ve kültürel iş birliği konularında görüşmeler yapmak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, Xiamen Belediye Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Zhang Canmin’in yanı sıra Çin Komünist Partisi Xiamen Belediye Komitesi Organizasyon Yapısı Komitesi Genel Müdürü Yan Yunwei, Xiamen Yeni Sanayi Devrimi İnovasyon Merkezi BRICS Ortaklığı Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Hong Liang, Xiamen Belediyesi Halk Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi Personeli Chen Fang, Xiamen Yeni Sanayi Devrimi İnovasyon Merkezi BRICS Ortaklığı Ofisi Koordinatörü Wei Chen, İzmir Çinliler Dostluk ve Dayanışma Derneği Başkanı Yağız Wang, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı ve bürokratlar yer aldı.

"İzmir’de Çin kültürünü daha fazla görmek istiyoruz"

Toplantıda konuşan Başkan Tugay, “İzmir’de çok ciddi mermer ocaklarımız var ancak işleme ve tasarım konularında daha fazla gelişmemiz gerekiyor. Bu alanda birlikte çalışabilir miyiz diye düşünüyorum. Kardeş belediye olduğumuz kentlerle kültürel olduğu kadar ticaret ilişkilerimizi de geliştirmek önemli. İzmir’de Uzak Doğu ve Çin kültürünün örneklerinin daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Kent içinde Çin ya da Uzak Doğu’yu temsil eden yapılar, parklar ve alanlar neredeyse yok. Bunlar çok ilgi çekici olacaktır ve insanlarımız bu tür yapıları seviyor. Xiamen’e mutlaka geleceğim ve ekonomik ilişkiler anlamında da yoğun çalışmalıyız. Başkanlığım döneminde ilişkilerimiz daha da artacak” dedi.

"İzmir ve Xiamen çok benziyor"

Xiamen Belediye Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Zhang Canmin ise İzmir’e ilk kez geldiğini belirterek, “İzmir çok güzel, Xiamen’e çok benziyor. İzmir’de eğitim, turizm ve ticaret ilişkilerimiz hiç kesilmedi. İzmir Limanı ve Xiamen Limanı da kardeş liman. İki şehir arasında konteyner giriş çıkışı dünyada yedinci sırada. Xiamen’de yapılan mermer fuarından da bahsetmek istiyorum. Belediye başkanı seçildiğinizi duyduktan sonra Xiamen ve İzmir arasındaki turistik, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da büyüyeceğine olan inancımız arttı” dedi.