Kuzey Ege adalarıyla ilişkileri geliştirmenin yollarını görüştü. Ziyarette, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Işıkhan Güler ve bürokratlar da yer aldı.

İzmir ve Kuzey Ege Adaları arasında ortak gastronomi etkinliği planlanıyor

Buluşmada, İzmir ve Kuzey Ege adaları arasındaki ilişkileri geliştirmenin yolları ele alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Bize yakın olan Midilli, Sakız, Samos gibi Kuzey Ege adalarıyla ortak gastronomi etkinliği yapabiliriz. Bu şekilde bir ortak gastronomi etkinliği çok ilgi çekici olacaktır. Bunu müzikle, farklı etkinliklerle de zenginleştirebiliriz. Önümüzdeki sonbahar ya da ilkbaharda böyle bir şey planlanabilir. Dostlarımızın sayısının artmasını istiyoruz" dedi.

Midilli Belediye Başkanı Panagiotis Christofas da İzmir'e davetlerini iletti. Christofas, "Spor, ticaret, ekonomi gibi bütün alanlarda ilişkilerimizi artırarak sürdürmek isteriz. Midilli'de üniversitemiz var, o da Ege Üniversitesi. Üniversiteler arasında da iş birlikleri olabilir. Sizi mutlaka bekliyoruz. İzmir-Midilli seferleri için size teşekkür ediyoruz. Doğrudan ulaşım olması çok önemli, çok güzel" diye konuştu.

Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas ise vize taleplerinde yaşanan artışı ve bu talebi karşılamak için ek seferlerin önemini vurguladı. Konstas, "Midilli için mayıs ayında kapı vizesi sayısı bin 800. Çok ciddi bir talep var. Sadece Midilli için değil tüm Yunan adaları için. Bu talebi karşılamak için ek seferler olumlu olur. Etkinliklerin düzenlenmesi de bu talebi destekler. Turizm acentelerinin karşılıklı paketler yapması da iyi olur. Konsolosluktan ne istiyorsanız biz hep hazırız" şeklinde konuştu.