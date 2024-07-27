İzmir Westpark alışveriş merkezi nerede?

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Refik Şevket İnce Mahallesi, 2148/9 Sokak No: 4, Bayraklı, İzmir adresinde yer almaktadır.

Westpark, yarı açık mimari konseptiyle dikkat çeken bir alışveriş merkezidir. 2.500 araç kapasiteli otoparkı, sinema salonu ve 170 mağaza ile yönetimine geniş imkanlar sunuyor. İki evin üst geçidi ile birleşen Westpark, Ege Bölgesi'nin ilk akvaryumuna da ev sahipliği yapmaktadır.

Nasıl ulaşılır?

Otobüs hatları:

359: R. Şevket İnce Mahallesi

503: Halkapınar Metro

513: Gazi Meydanı

599: M. Erener

699: Kemer Aktarma

570: Laka Mahallesi

Araba ile ulaşım:

Çevreyolu üzerinden Cengizhan Mahallesi ayrıntısına kadar AVM'ye ulaşabilirsiniz.

Dolmuş ile ulaşım:

Buca-Osmangazi hattı

Karşıyaka-Osmangazi hattı

İzmir Westpark AVM de sunulan hizmetler nelerdir?

Markalar:

Westpark AVM, Avrupa'nın en merkezi noktalarında bulunabilecek geniş bir marka yelpazesi sunuyor. Yer alan markalar, beklentilerinizi en üst düzeyde karşılamak için seçilmiştir. Moda, teknoloji ve daha birçok kategorideki markalarla alışveriş deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacağına emin olabilrisiniz.

Hazır giyim mağazaları

Sinema salonları

Akvaryum

500 araç kapasiteli otopark

Kafeler

Restoranlar

Westpark AVM'de sinema keyfi: AVŞAR sinema

Westpark AVM içinde yer alan AVŞAR Sinema salonları, modern ve yüksek kaliteli ses ve görüntü sistemleri ile sinema deneyiminizi mükemmelleştirir. En yeni filmler, büyük bir keyifle izleyebileceğiniz bu salonlar, sinema tutkunları için ideal bir tercih sunuyor.

Westpark AVM'de su altı macerası: Funtastic akvaryum

Westpark AVM, hem küçükleri hem de büyükleri için İzmir'in en büyük akvaryumuna ev sahipliği yapan eğlenceli bir deneyim sunuyor. Funtastic Akvaryum olarak bilinen bu akvaryumda, 100'ün üzerinde farklı su canlısını görebilirsiniz.

Westpark AVM, hafta içi her gün ve Cumartesi günleri hizmet sunumu, Pazar günleri kapalı olup, her gün 10:00'da açılıp 20:00'da kapanmaktadır.