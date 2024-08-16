İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam saatlerinde başlayan yangın, aralıksız devam eden söndürme çalışmalarına rağmen henüz kontrol altına alınamadı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı ve bölgedeki ormanlık alanlarda büyük tahribata yol açtı.

Ekipler seferber oldu: Gece gündüz müdahale

Yangının başladığı andan itibaren itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yoğun bir şekilde çalışıyor. Hem havadan hem de karadan yapılan müdahalelere rağmen, yangın henüz tamamen söndürülemedi. Yangının, yerleşim yerlerine yakın bölgelerde oluşturduğu tehlike nedeniyle tahliye hazırlıkları da devam ediyor.