İzmir'de geçtiğimiz akşam başlayan orman yangınına müdahale çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, İstanbul'dan gelen destek ekipleri yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı. İstanbul itfaiyesinden 7 araç ve 31 personel, İzmir'deki yangın bölgesine ulaşmak için harekete geçti.

İzmir’in çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarına karşı mücadele, hem yerel ekipler hem de farklı şehirlerden gelen desteklerle aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda, İstanbul’daki itfaiye ekipleri de İzmir’e destek için yola çıktı. İstanbul’un çeşitli ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri, öncelikle Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)’nde bir araya gelerek son hazırlıklarını tamamladı.

AKOM'da koordinasyon sağlandı

İstanbul’daki farklı ilçelerin itfaiye birimlerinden toplanan 7 araç ve 31 personel, AKOM’da yangın bölgesine gitmeden önce gerekli hazırlıklarını ve koordinasyon toplantılarını gerçekleştirdi. Ekipler, AKOM’daki çalışmaların ardından vakit kaybetmeden İzmir’e doğru yola çıkarak, yangın söndürme operasyonlarına katılmak üzere İzmir'e hareket etti.