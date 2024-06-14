İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova'daki yangında zarar gören Bornova Belediyesi Geçici Bakımevi'nde bulunan 106 köpek ve 33 kedinin tahliyesini gerçekleştirdi.

PAKO'da geçici olarak konaklama

Yangın, bir palet fabrikasında çıktı ve hızla kontrol altına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri, hayvanları PAKO Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'ne getirerek tedavi altına aldı. Yangından etkilenen 55 hayvanın özellikle duman ve yüksek ısıdan zarar gördüğü belirlendi. Şu anda tedavi süreci devam eden hayvanlar, PAKO'da geçici olarak konaklayacak.