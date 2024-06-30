İzmir'de sekizi ormanlık, sekizi kırsal alanda gerçekleşen bu yangınların 13'ü, itfaiye ve orman ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu dün itibarıyla kontrol altına alındı. Selçuk ve Menderes ilçelerinde başlayıp Kuşadası'na kadar uzanan orman yangınları da bugün itibarıyla kontrol altına alındı.

Toplam 44 yangın çıktı

Türkiye genelinde yangınlarla mücadele sürüyor. Dün yurt genelinde 30'u kırsal, 14'ü ormanlık alan olmak üzere toplam 44 yangın çıktı. Yangınların büyük bir kısmı ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çeşme yangınının nedeni sigara izmariti

İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçelerindeki yangınlarla mücadele, sabaha kadar aralıksız devam etti. Sabahın ilk saatlerinde gelen görüntülerde alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığı görüldü. İlerleyen saatlerde ise sevindirici haber, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Bakan Yumaklı, yangınların kontrol altına alındığını duyurdu. Menderes'teki yangının bir hobi bahçesinde başladığını, Çeşme'deki yangına ise atılan bir sigara izmaritinin neden olduğunu söyledi.

Menderes yangını hobi bahçesinden çıktı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sabah saatlerinde kameraların karşısına geçerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Menderes ve Selçuk'taki yangınlara müdahalenin sürdüğünü belirten Yumaklı, "Selçuk'taki yangında yerleşim yerleri için herhangi bir risk söz konusu değil. İzmir Menderes'teki yangın, bir hobi bahçesinden çıktı. Şüpheliler gözaltında" dedi.