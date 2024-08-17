Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Karşıyaka'da çıkan yangının şehirden uzaklaştığını ve tehlikenin sona erdiğini belirtti. Yangınla ilgili detaylar ve mücadele süreci hakkında bilgi verdi.

"Yangın tamamen kontrol altına alındı"

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos akşamı çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak evlere ve iş yerlerine sıçramıştı. Yangının ardından bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınla ilgili son durumu açıkladı. Bakan Yumaklı, Seyirtepe'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Alevler şehirden uzaklaştı ve şu anda herhangi bir tehlike bulunmuyor. Yangın tamamen kontrol altına alındı" dedi.

"72 yangından 69'u kontrol altında"

Bakan Yumaklı, ülke genelindeki yangınlarla ilgili bilgi vererek, şu ana kadar meydana gelen 72 yangından 69'unun kontrol altına alındığını açıkladı. Aydın, Didim ve İzmir Ödemiş'teki yangınların kontrol altında olduğunu belirten Yumaklı, Bolu Göynük ve Karabük Ovacık'taki yangınlarla ilgili de gelişmeleri aktardı. "Bolu Göynük'teki yangının enerjisi düşürüldü ancak arazi yapısının zorluğu nedeniyle müdahale güçlükle sürdürülüyor. Karabük Ovacık'ta da yangının enerjisi düştü, çalışmalar devam ediyor" dedi.

"Dezenformasyonla mücadele ediyoruz"

Yumaklı, yangınlarla birlikte dezenformasyonla da mücadele ettiklerini belirtti. "Herhangi bir yerleşim yeri tehdidi veya can kaybı yaşanmadı. İzmir'deki soğutma çalışmaları devam ediyor ve şehirde herhangi bir acil durum söz konusu değil. Ancak, bazı yanlış bilgilerin yayılması ve uluslararası çağrılar yapıldığı görülüyor. Vatandaşlarımıza bu tür dezenformasyonlara kanmamalarını ve resmi açıklamaları takip etmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

"Pazar gününe kadar dikkatli olun"

Bakan Yumaklı, vatandaşlara yangın riskine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunarak, "Önümüzdeki pazar gününe kadar dikkatli olmamız gereken bir dönemdayız. Düşük nem, yüksek sıcaklık ve rüzgar yangın için risk oluşturuyor. Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumundayız. Yangınla mücadelede 4 gündür uyumayan arkadaşlarımız var ve onların başarılı olabilmesi için destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.