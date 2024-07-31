İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, sabahın ilk saatlerine kadar kentin dört bir yanında çıkan yangınlara müdahale etti. Dün öğle saatlerinde Urla’da başlayan yangını kontrol altına alan ekipler, Bayındır’da Yeşilova Mahallesi’nde 500 dekar alana yayılan yangını da söndürdü. Ekipler bugün de Çeşme Germiyan, Urla Denizli ve Buca Mustafa Kemal mahallelerindeki yangın alanlarına sevk edildi.

Urla’da soğutma çalışmaları devam ediyor

Dün öğle saatlerinde Urla Yağcılar’da başlayan ve Demircili Koyu’na doğru ilerleyen yangın, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü personelinin yoğun çalışmalarıyla sabaha karşı kontrol altına alındı. İzmir İtfaiyesi’nin 5 itfaiye aracı ve 13 su tankeri, Orman Bölge Müdürlüğü’nün ise iki gece görüşlü helikopter ile söndürme çalışması yaptığı Urla’da soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bayındır’da 500 dekar alan kurtarıldı

İzmir İtfaiyesi ekipleri, Bayındır’da 113 ayrı parselde 500 dekar alanda çıkan yangını da kontrol altına aldı. Zeytin ağaçlarının yoğun olduğu bölgede alev ve kor saçan bölgeye dozer ile müdahale eden ekip, tehlikeli durumu bertaraf etti. Dün öğleden sonra Yeşilova Mahallesi’nde başlayan yangına 11 itfaiye aracı, 40 personel, 7 su tankeri ve 3 paletli kepçe ile müdahale edildi. Bir samanlık ve bir evin zarar gördüğü yangında itfaiye erleri, dumandan etkilenen iki kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Dün İzmir İtfaiyesi, Kemalpaşa, Bayraklı, Menemen ve Foça’daki yangınlara da müdahale ederek söndürmüştü. 6 orman yangınına 40 araç ve 120 personel gönderildi. Ayrıca araçtan iş yerine, trafodan eve toplam 90 yangın vakasına müdahale edildi.

Bugün de yangınlar devam ediyor

Bugün ise ekipler, Urla Denizli Mahallesi Kocadere Caddesi sonunda başlayan yangına müdahale ediyor. Çeşme Germiyan Mahallesi’nde Şifre istikametine çıkışta makilik arazide başlayan yangın ile Buca Mustafa Kemal Mahallesi 254. Sokak üzerinde çevreyolunun kenarındaki otluk alanda devam eden yangın için de ekipler çalışmaya başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, kentin dört bir yanında çıkan yangınlara hızla müdahale ederek kontrol altına almayı başardı. Çeşitli mahallelerde devam eden yangınlar için ekipler yoğun mesai yapıyor.

İzmir'de ekipler gece gündüz demeden çalışıyor

İzmir'de sabahın ilk ışıklarına kadar süren yangınlarla mücadele devam ediyor. Urla ve Bayındır'da başlayan yangınlar kontrol altına alındı, bugün ise Çeşme ve Buca'daki yangınlarla mücadele sürüyor. İtfaiye ekipleri, yangınlarla etkin mücadele ediyor.