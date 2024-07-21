Çeşme yandı.

Bergama yandı.

Foça yandı.

Menderes yandı.

Gaziemir yandı.

Buca yandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Tarım Orman Bakanlığı ekipleri insanüstü bir güçle, 40 derece hava sıcaklığının yanında yangınla mücadele ediyorlar.

Sosyal medya dışında ana akım medyada birkaç saniye ile geçiştirildi yangın haberleri. İzmir'in milletvekilleri ortalıkta yok, hepsi sosyal medya üzerinden takip ediyor, acı dileklerini iletiyorlar.

CHP milletvekilleri ve AKP milletvekilleri olay yerine uğramadılar bile, vatandaşın durumunu sormadılar, ne durumda olduklarının acısını paylaşmadılar bile.

İzmir’in şehri emini, Belediye Başkanları ile ayrı bir toplantıda, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel CHP’nin eğitim çalıştayında, Murat Bakan İtalya'da, Ednan Arslan ortalıkta zaten hiç yok ama başka konularda üstüne yok. Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen zaten İzmir’in misafiri, Tuncay Özkan, Mahir Polat ve Sevda Erdan Kılıç zaten Kemal Kılıçdaroğlu ekibinden, Yüksel Taşkın İzmir’i, İzmir onu tanımaz, Rıfat Nalbantoğlu bilinmez.

AKP milletvekillerinin zaten İzmir umurlarında değil. Tek tek saymaya gerek bile duymuyorum.

Yangın var, her yer yanıyor, vatandaşlar ölmüş, yangın şehrin neredeyse göbeğine inmiş, CHP Güzelbahçe Belediyesi lansman yapıyor, ne lansmanı? 100 günde ne yaptık… Saçma sapan bir 100 gün olayını ortaya atıyor gazeteciler, onlar da arkasından gidiyor. Belediye başkanlarının 100 günü olmaz. 5 yıl sonra halkın bir notu olur. Bir Genel Başkan Yardımcısı da lansmana katılıyor ama yanan kentin, yaralı vatandaşlarını ziyaret etme gereği duymuyor, sadece belediye başkanlarına hatır ziyareti yapıp kentten gidiyor. Basiretsizlik mi, düşünememezlik mi, liyakatsizlik mi bilmiyorum ama İzmir’in işi gerçekten çok zor.

Velhasıl kelam, Çeşme’de yazlıkçı olan siyasetçiler, İzmir’i sahipsiz bırakmışlardır.

AKP milletvekillerinden sadece Tarım, Orman ve Köy işlerinden sorumlu bakan İzmir'e geldi ve en azından yetkililerden bilgi aldı.

Bakın bir haftadır İzmir’in başına gelenlere, iki kişi yağmurlu bir havada yürürken İzmir'in göbeğinde elektrik akımına kapılıp öldü. Ortada kimse bunun ihmalini kabul edip bir özür dilemedi.

Öyle ya canım, yağmurlu havada ne işiniz var dışarıda, asıl sorumlu ve suçlu ölen iki insanda.

Bakın daha iki gün önce Çeşme'de Türk Eğitim Vakfı sözde bir yardım gecesi yapıyor, sponsor 35 bin euro veriyor organizasyon için ve Yunanlı bir sanatçı getiriliyor, kadın sahneyi beğenmiyor, “Atatürk ve Türk bayrağı var, benim kariyerime olumsuz yansır” diyerek sahneye çıkmayı reddediyor.

Sponsorluk parası ile kaç öğrenci okutulurdu bunu soran yok, sponsorun Çeşme Belediye Başkanı ile bir bağlantısı var mıdır? Herkesin bildiği gibi İzmir'de inşaat denildiğinde akla gelen, rant denildiğinde akla gelen malum firma böyle bir etkinliğe sponsor oluyor, malum firmanın AKP ile ilgili yakınlığı da aşikar olunca, siz CHP’li belediye olarak nasıl böyle bir etkinliğin parçası oluyorsunuz diye soran yok? Ne karşılığı, nasıl bir ilişki diye biz gazeteciler soralım hiç olmazsa.

Sonra da klasik ‘vatan millet Sakarya’ edebiyatı, gerçekten biz malum iktidarın her sıkıştığında bu edebiyatını yeterince izledik. Taklitleri inanın çok komedi oluyor.

Önemli olan seçim almak değil, önemli olan şey doğru insanları doğru makamlara getirmekti. Yapay zeka çağındayız ve onun nimetleri ile oldukça insanlık olarak övünüyoruz. Çünkü insanların hata payı var, yapay zekanın hata payı oldukça düşük. İzmir’i belirleyen yapay zeka olmadığını elbette bizde biliyoruz, yapay zeka bu kadar hatayı yan yana getiremez çünkü.

İzmir’de bir başıboşluk ve liyakatsizlik almış başını gidiyor. Adaylar belirlenirken kendisini yırtan vekiller, kaptıkları belediyelerle mutlu mesut işlerini yürütürlerken, vatandaşın hangi sorununu çözmüşler, hangi dertlerinin yanında olmuşlar.

En basit şu yangında basının dikkatini çekecek ne yapmışlar? Demek ki ateş düştüğü yeri yakmıyor, başka iller için can siper olanların İzmir’i yetim bırakmaları anlaşılır gibi değil.

İzmir için üzücü…