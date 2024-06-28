İzmir Yazarlar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Esen, Kayıp Kelimeler kitabının yazarı Mezide Yılmaz ile Yıldız Düşleri kitabının yazarı Urim Babacan’ın kooperatife katıldığını duyurdu. Esen, "Yeni katılımlarla birlikte İZYAKO olarak 28 ortağa ulaştık. Kendi yayınevi bünyesinde verdiğimiz hizmetlerle okuyucu ve yazar arasındaki engelleri kaldırıyor, yazarların sektördeki dezavantajlarını bertaraf ediyoruz" dedi.

Okuyucu ve yazar arasında köprü

Esen, kooperatifin sağladığı hizmetlerin yazarların sektörde karşılaştığı zorlukları ortadan kaldırdığını ve bu sayede ilginin her geçen gün arttığını belirtti. Ayrıca, İZYAKO'nun bir İzmir markası olarak yurt genelinde ilgi gördüğünü ve kentin tanıtımına katkı sağladığını vurguladı.

Yazarların tercihi İZYAKO

İZYAKO, yazarlar için sunduğu avantajlarla dikkat çekiyor. Kooperatif, yazarların eserlerini daha geniş kitlelere ulaştırarak, sektördeki engelleri aşmalarına yardımcı oluyor. İzmir'in yazın dünyasında önemli bir yere sahip olan İZYAKO, büyümeye devam ederek yeni yazarları bünyesine katıyor.