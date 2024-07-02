İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası (İzmir YMMO), üyelerinin katılımıyla önemli bir Serbest Kürsü toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda İzmir YMMO Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zengin, iki yıllık icraat dönemlerini detaylı bir sunumla değerlendirdi ve meslek odasının yeni vergi paketi gibi gündem konularına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Başkan Zengin, yönetim dönemlerinin şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla geçtiğini vurguladı. Bu süreçte meslek odasının birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğini, üyelerden gelen geri bildirimlere önem verdiklerini ve bu doğrultuda kamuoyuyla güçlü bir iletişim kurduklarını belirtti.

Başkan Zengin, enflasyon düzeltmesinden doğan karların vergilendirilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Enflasyonun işletmelerin kontrolünde olmayan bir etken olduğunu vurgulayarak, bu tür düzeltmelerin reel kazançlar olmadığını ve dolayısıyla vergilendirilmemesi gerektiğini savundu. Aynı şekilde, zararın da zarar olarak dikkate alınmaması gerektiğini belirtti.

Başkan Zengin, vergi adaletinin sağlanması için önemli önerilerde bulundu. Özellikle özel harcama bildirimi konusunun yasallaşması gerektiğini ifade etti. Bu uygulamanın kayıt dışı işlemleri önlemede etkili olduğunu ve vergi sisteminin sağlıklı işlemesi için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Aksi takdirde, kayıtlı mükelleflerden daha fazla vergi alınmasının vergi adaletini zedeleyebileceğini belirtti.

Ayrıca, yatırım yapan işletmelere asgari kurumlar vergisi getirilmemesi gerektiğini savundu. Yatırımcıların öngörülebilirlik ilkesi çerçevesinde hareket ettiğini ve ek vergilendirmelerin yatırım iştahını azaltabileceğini vurguladı. Bu tür düzenlemelerin yatırımcı güvenini sarsabileceğine ve dolayısıyla uzun vadeli ekonomik planlamaları olumsuz etkileyebileceğine işaret etti.