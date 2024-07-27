Yeni Foça Plajı: İzmir’in ferahlatıcı denizi ve keyifli mekanları

Yeni Foça Plajı, İzmir'in en gözde plajlarından biri olarak bilinir. 240 metrelik ince kumlu kumsalı ve mavi bayrak ödüllü berrak deniziyle dikkat çeker. Plajda kafe veya restoran bulunmamakla birlikte, hemen arkasındaki Ali Stair Caddesi'nde birçok mekan mevcut. Şemsiye ve şezlong kiralama imkanı sunan plaj, kendi ekipmanınızı getirenler için ücretsizdir. Deniz suyu yaz aylarında serin olabilir, bu da sıcak havalarda ferahlatıcı bir deneyim sunar. Plajın bir yanında Yeni Foça Limanı, diğer yanında ise yelken ve windsurf eğitimlerinin yapıldığı bir kulüp bulunur.

Yeni Foça Plajı’na nasıl gidilir? İzmir’den adım adım rehber

İzmir Şehir Merkezinden Özel Araçla:

Yeni Foça Plajı, İzmir şehir merkezine 66 km, Foça ilçe merkezine ise 22 km uzaklıktadır. İzmir şehir merkezinden özel araçla Yeni Foça'ya ulaşmak için İzmir-Çanakkale Karayolu’nda 52. kilometredeki Yeni Foça Kavşağı’ndan dönüp, doğrudan Yeni Foça merkezine devam etmeniz yeterlidir. Menemen, Buruncuk ve Foça Kavşağı güzergahından geçerek yaklaşık 1 saatte plaja ulaşabilirsiniz.

Otoyol Kullanarak:

Kuzey Ege Otoyolu’nu tercih etmek, Yeni Foça’ya ulaşımı kolaylaştırır. İzmir Çevre Yolu'nu kullanarak Menemen ve Eski Foça güzergahını takip edin ve Yeni Foça Kavşağı'ndan çıkış yapın. Otoyol üzerinden yaklaşık 1 saatte plaja varabilirsiniz.

İzmir Otogarından Toplu Taşıma: İzmir Otogarı'ndan Yeni Foça'ya ESHOT denetimindeki İZTAŞIT otobüsleriyle ulaşabilirsiniz. İşte hatlar:

660: Yeni Foça - İzmir Otogar

661: Yeni Foça - Aliağa

664: Yeni Foça - Eski Foça

665: Yeni Foça - Siteler

666: Yeni Foça - Kozbeyli

745: Yeni Foça - Biçerova Aktarma Merkezi

750: Yeni Foça - Ulukent Aktarma Merkezi

Yeni Foça Halk Plajı: Rahat ve keyifli bir deniz deneyimi

Yeni Foça Halk Plajı geniş bir sahil şeridine sahiptir ve mavi bayraklı temiz deniziyle bilinir. Plajda düzenli bir sahil yapısı bulunur. Restoran, kafe ve marketler mevcut olup, ayrıca açık büfe hizmeti sunulmaktadır. Plajda şemsiye ve şezlong kiralayabilir ya da kendi sandalyenizi ve şemsiyenizi getirebilirsiniz. Ödemelerinizi kartla yapabilirsiniz.