İzmir, 2030 yılında karbon nötr bir şehir olmayı hedefliyor. Başkan Dr. Cemil Tugay’ın “Sürdürülebilir İzmir Vizyonu” doğrultusunda, çevre dostu ve yenilikçi projelerle geleceğe adım atıyor.

2030 karbon nötr hedefi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sürdürülebilirlik vizyonuyla İzmir’i dayanıklı, yaşanabilir ve refah seviyesi yüksek bir kent haline getirmeyi amaçlıyor. Avrupa Komisyonu’nun iklimle mücadele çağrısına yanıt veren İzmir, Türkiye’den bu etiketi alan ilk şehir olma unvanını taşıyor.

Başkan Tugay’ın açıklamaları

Başkan Tugay, İzmir’in sürdürülebilirlik çalışmalarında Türkiye ve Avrupa’ya örnek olacağını belirterek, şunları söyledi: “İzmir’i karbon nötr bir şehir haline getirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu vizyon, sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik prensiplerine dayanıyor. Başka kentlere de ilham vereceğiz.”

Sürdürülebilirlik haritası ve akademisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilirlik projelerini şeffaf ve ölçülebilir kılmak amacıyla bir bilgi portalı olan İzmir Sürdürülebilirlik Haritasını oluşturdu. Harita, 17 sürdürülebilir kalkınma amacına uygun projeleri takip etmeyi sağlıyor. Ayrıca, sürdürülebilirlik konusunda eğitim ve farkındalık yaratmak için Sürdürülebilirlik Akademisi kuruldu. Akademi, ilçe sürdürülebilirlik ofislerinin eğitimlerini ücretsiz olarak organize edecek.

GRI standartlarında raporlama

Büyükşehir Belediyesi, kaynakların verimli kullanılması ve uluslararası standartlara uygun bir raporlama için çalışmalara başladı. 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu, GRI standartlarında hazırlanarak çevresel, sosyal ve ekonomik performans alanlarında İzmir’in sürdürülebilirlik stratejilerini detaylı şekilde ortaya koyacak. İzmir, sürdürülebilirlik çalışmalarını kent geneline yaymak için farkındalık artırıcı projelere imza atıyor. Üniversiteler, gençlik örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri yapılarak, çevre ve iklim bilinci tüm kente yayılacak.

Türkiye’nin ilham veren şehri İzmir

İzmir, Avrupa İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu kapsamında yalnızca İstanbul ile birlikte Türkiye’den katılım sağlayan şehirlerden biri. Misyon etiketi ile İzmir, uluslararası platformlarda tanınırlığını artırmayı ve yeni finansman olanakları sağlamayı hedefliyor.