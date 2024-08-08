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Arızalı araç nedeniyle yaşanan trafik sıkışıklığı, Yeşildere Caddesi’nden Uçanyol kavşağına kadar uzanıyor. Yol kullanıcılarının, bu bölgedeki yoğunluktan dolayı alternatif güzergahlar kullanmaları öneriliyor.

Yetkililer, aracı yol dışına çekme işlemlerine hızla başladı ve gerekli güvenlik önlemleri alındı. Ancak, arıza nedeniyle söz konusu bölgeden geriye doğru yoğun trafik oluştu.

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