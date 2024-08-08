Yeşildere Caddesi üzerindeki Halide Edib Adıvar Caddesi dönüşünde meydana gelen arıza nedeniyle araç, trafikte aksamalara yol açtı.
Yetkililer, aracı yol dışına çekme işlemlerine hızla başladı ve gerekli güvenlik önlemleri alındı. Ancak, arıza nedeniyle söz konusu bölgeden geriye doğru yoğun trafik oluştu.
Trafik yoğunluğu
Arızalı araç nedeniyle yaşanan trafik sıkışıklığı, Yeşildere Caddesi’nden Uçanyol kavşağına kadar uzanıyor. Yol kullanıcılarının, bu bölgedeki yoğunluktan dolayı alternatif güzergahlar kullanmaları öneriliyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ