İzmir Yeşildere Caddesi'nde Karabağlar istikametine doğru seyreden yol üzerinde, son duraklar mevkiini geçtikten sonra meydana gelen trafik kazası nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yol çalışmaları devam ediyor.

Yeşildere Caddesi'nde meydana gelen kaza

Yeşildere Caddesi'nde Karabağlar istikametine doğru seyreden araçlar, son duraklar mevkiini geçtikten sonra kaza yaptı. Kazanın ardından araçlar en sağ şeritte yer almakta olup, yol dışı yapma çalışmaları devam ediyor. Trafik ekipleri kazanın olduğu bölgede müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

Kaza sonrası trafik akışında ciddi yoğunluk yaşanıyor. Geriye doğru trafik akımının sonu Şaraphane köprü mevkiine kadar uzanmış durumda. Bu bölgede seyahat edecek sürücülerin, trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurmaları ve alternatif yolları değerlendirmeleri tavsiye ediliyor.

Kazanın yaşandığı bölgede trafik yoğunluğunu azaltmak için sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları öneriliyor. Bölgedeki trafik yoğunluğu hakkında güncel bilgilere ulaşmak için radyo trafik yayını ve sosyal medya kanallarını takip edebilirsiniz.