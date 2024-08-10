Yeşildere Caddesi üzeri, Karabağlar istikametine doğru, Demente Mobilya karşısında bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazanın ardından gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, araçların yol dışına çekilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Kazanın yaşandığı bölgede trafik yoğunluğu oluşmuştur. Yoğunluk, kazanın gerisinde bulunan Ankara Caddesi ve Manas Bulvarı kavşağına kadar uzanmaktadır.

Bu güzergahı kullanacak olan sayın yol kullanıcılarının alternatif yolları değerlendirmeleri ve trafikte dikkatli olmaları önemle rica olunur.