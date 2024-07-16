Yeşillik Caddesi'nde Paşaköprü Mezarlık yakınlarında arızalanan bir araç, trafik akışını olumsuz etkilemiş durumda. Güvenlik önlemleri alınmış olup, aracın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Yeşillik Caddesi üzerinde Paşaköprü Mezarlık mevkiinde arızalanan bir araç nedeniyle geriye doğru trafik yoğunluğu oluştu. Yetkililer, güvenlik önlemleri alarak aracın yol dışına çekilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Sürücülerden, bu noktadan geçecek olanların alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik levhalarına dikkat etmeleri önemle rica edilmektedir. Trafik ekipleri, yolun yeniden trafiğe açılması için yoğun çaba sarf etmektedir.

Yeşillik Caddesi'nde meydana gelen bu olay nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanmakta olup, sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları gerekmektedir. Güzergahı kullanacak olan sürücülerin bu durumu göz önünde bulundurmaları önem arz etmektedir.