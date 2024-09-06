İzmir, 26 Ekim Cumartesi günü büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapacak: İzmir Yılın Enleri Ödül Gecesi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenecek bu prestijli organizasyon, şehrin en iyi performanslarını ve başarılarını onurlandırmayı amaçlıyor. Şehir halkının görüşlerine dayanan bir oylama süreciyle belirlenecek adaylar, bu özel geceye damgasını vuracak.

Etkinliğin detayları

İzmir Yılın Enleri Ödül Gecesi'nde yarışacak tüm kategoriler, 40 gün sürecek bir oylama süreci sonucunda belirlenecek. Oylama, İzmir'in 30 ilçesinde yüz yüze gerçekleştirilecek anketlerle ve izmiryilinenleri.com internet sitesi üzerinden yapılacak çevrimiçi oylamalarla gerçekleştirilecek. İnternet oylaması, katılımcıların %40’ının oylarını belirlerken, yüz yüze anketler %60’ını belirleyecektir. Bu yöntemler, İzmir halkının tercihlerini ve kültürel dinamiklerini yansıtmayı hedeflemektedir.

FETHİ SEKİN özel ödülü

Bu yılki ödül gecesinin en dikkat çekici ödüllerinden biri, İzmir halkı için önemli bir figür olan FETHİ SEKİN özel ödülü olacaktır. Şehidimizin onurlandırılması adına bu ödül, İzmir Valisi tarafından tüm Emniyet personeli adına İl Emniyet Müdürü'ne takdim edilecektir. Ödül, İzmir’in toplumsal değerlerine ve güvenliğine katkıda bulunan bu özel şahsiyetin anısını yaşatmak için büyük bir anlam taşıyor.

Toplumsal ve kültürel katkılar

İzmir Yılın Enleri Ödül Gecesi, sadece ödül dağıtımının ötesinde, şehrin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Etkinlik, toplumsal bir birliktelik ve motivasyon sağlamayı hedefleyerek, İzmir’in kültürel zenginliğini ve sosyal dinamizmini kutlamak için önemli bir platform sunuyor.