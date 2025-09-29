Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Kazaya, sürücüsü belirlenemeyen otomobilin karşı şeride geçerek kamyonetle çarpışması sebep oldu.

Salihli’de Feci Trafik Kazası: 5 Ölü, 6 Yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde, Ankara-İzmir kara yolunun Caferbey Mahallesi yakınlarında, 35 BLC 88 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Mert Gülderen’in kullandığı 45 AVV 432 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerde, otomobilin ikiye bölünerek hurdaya döndüğü ve araçtaki 5 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay Yeri: 5 Kişi Hayatını Kaybetti, 6 Kişi Yaralandı

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobilde bulunan Tuğçe Karakayış (35), Elif Büşra Uzunaltın (29), Abdullah Mavzer (27), Hamza Uzunaltın (32) ve 6 yaşındaki K.U hayatını kaybetti. Kamyonetteki Mert Gülderen (41), Zeynep Burcu Gülderen (35), Deniz Gülderen (68), E.G (2) ve E.G (1) ise yaralandı. Olayın ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elanur U.'nın hayati tehlikesi devam ediyor

Kazadan yaralı olarak kurtulan E.U (4)’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Çocuk, tedavi için yoğun bakım ünitesine alındı.

Kazanın nedeni araştırılıyor

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, otomobilin sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemedi. Polis ekipleri, olayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerini alarak, kazanın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.