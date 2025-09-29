Manisa'nın Salihli ilçesinde, İzmir-Ankara kara yolunda tır ile çarpışan traktörün 76 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi devam ediyor.

TIR ile traktör çarpıştı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, İzmir-Ankara kara yolu Değirmen Kavşağı'nda korkunç bir kaza meydana geldi. O.A. yönetimindeki 06 SFE 02 plakalı tır ile H.S. idaresindeki 45 RH 824 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör sürücüsü, 76 yaşındaki H.S., ağır yaralandı.

Sağlık ekipleri hızla müdahale etti

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktör sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, ağır yaralı olan sürücüyü Salihli'deki özel bir hastaneye kaldırdı.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Traktör sürücüsünün sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme yaptı.