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10 bin TL değerindeki bileziği böyle çaldı!

İzmir’in Konak ilçesinde bir kadın, bileziklere bakma bahanesiyle girdiği kuyumcuda yaklaşık 10 bin lira değerindeki bileziği el çabukluğuyla çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

10 bin TL değerindeki bileziği böyle çaldı!
26 Temmuz 2021 Pazartesi 16:25

Olay, cumartesi günü saat 14.30 sıralarında Alsancak Mahallesi’nde meydana geldi. Kuyumcuya giren bir kadın, tezgahtaki Hüseyin Demiroğlu’na bilezik alacağını söyledi. Bunun üzerine Demiroğlu, tezgaha birkaç çeşit bilezik çıkardı. Bu sırada kadın, Demiroğlu’nun dikkatini dağıtmak için sorular sordu, ardından da iki bileziği aldı. El çabukluğuyla piyasa değeri 10 bin lira olan bileziğin birini telefonunun altına sıkıştıran şüpheli, diğerini tekrar yerine bıraktı. Şüpheli kısa süre sonra bilezikleri beğenmediğini söyleyip iş yerinden ayrıldı. Kadın gittikten sonra bir bileziğin eksik olduğunu gören Demiroğlu, güvenlik kameralarını izleyince durumu fark etti, polise şikayette bulundu.

Olayı anlatan Hüseyin Demiroğlu, “Şahıs bilezik almak istediğini söyleyerek dükkana geldi. Birkaç kez bileziklere elini uzattı. Teraziden hem gram hem fiyat çıkarırken bir anlık dalgınlığımdan faydalandı. Gözüm terazideyken şüpheli bileziği çaldı. Aslında servisin sonlarında biraz şüphelenmiştim” dedi.

İş yeri sahibi Cihan Ölek, emniyet güçlerine güvendiklerini belirtti. Ölek, “Kamera kayıtlarını izleyince çok üzüldüm. Maddi ve manevi olarak sıkıntıya girdik. Olay olduğunda tatildeydim ve tatilim zehir oldu. Kameralarda da izledik. Hırsız kesinlikle profesyonel. İki bilezik alıp birini geri bırakıyor. Emniyete giderek şikayetçi olduk. Şüphelinin bulunacağından eminim. Bu kişiyi tanıyan bilen varsa bize veya emniyete bildirsinler. Çünkü bu tarz kişilerin yerleri cezaevleridir” diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kuyumcu #kuyumcu hırsızlık #bilezik çaldı
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