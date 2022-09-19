10 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli çalıntı otomobille yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 10 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli, üzerinde sahte plaka bulunan çalıntı otomobil, tabanca ve uyuşturucu ile yakalandı

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polis memurları sabah saat 08.00 sıralarında durumundan şüphelendiği otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Otomobilde yapılan aramada 30 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobil sürücüsü E.B. ve yanında yolcu konumunda bulunan D.B. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden D.B.'nin polis ekiplerinin yaptığı kontrolde başka bir kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını söylediğini belirlendi. Alınan parmak izi ve kimlik kontrolünde D.B. olduğunu söyleyen şüphelinin M.T. olduğu, adının E.B. olduğunu öne süren şüphelinin ise hakkında resmi belgede sahtecilik, uyuşurucu kullanma, uyuşturucu madde sağlama ve madde ticareti gibi birçok suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan Emirhan Pekince olduğu tespit edildi. Ayrıca, otomobili sorgulayan ekipler, üzerindeki plakanın sahte ve aracın çalıntı olduğunu saptadı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.