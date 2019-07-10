100 günde 6 milyon borç ödedik

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Belediyenin tedarikçi ve esnafa 33 milyon liralık borcu olduğunu bunun ilk 100 günde 6 milyonunun ödendiğini kaydetti

Kayalar, "Önceki dönemlerde Belediye'ye giren çıkan paraların belli değildi. Artık bu durumu değiştirdik. Önceden ödeme yapıldıktan sonra faturası muhasebeye geliyordu. Artık tam tersi ödeme yapılmadan önce muhasebe kontrol ediyor. Daha sonra işleme koyuluyor." dedi.

Haber Ekspres'i ziyaret eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, ilk 100 günde tedarikçi ve esnafa toplam 33 milyon lira olan borcun 6 milyonunu ödeyerek önemli bir başarı kaydettiklerini söyledi.

İlk kreş yapılacak

Sadece borcu bitirmenin yeterli olmadığını kaydeden Kayalar, "Bunun yanında yatırımda yapman gerekiyor. Büyükşehir'in desteğiyle gidiyoruz. Yaklaşık 20 km asfalt çalışması yaptırdık. Parke taşı döşettirdik. Destekle devam etmeye çalışıyoruz. Kendi projelerimizi de hayata geçireceğiz. Menderes'te bir tane kreş yok. İlk yapacağımız proje kreş olacak. Bunun yanında kadın sığınma ve dayanışma merkezi açmayı planlıyoruz. Bu merkezler 100 binden nüfusu fazla olan yerlerde mecburi. Bizim şu an 94 bin. Bir kaç yıl içinde 100 bini geçeceğiz. O zaman daha farklı olacak" diye konuştu.

Kanal Turkuvaz isimli projeyle Azmak kanalını canlandırmak için uğraştıklarını belirten Kayalar, Eskişehir'deki gibi bir ivme yakalanırsa kanal ilçenin sembolü haline gelebileceğini söyledi.

Şehri sosyalleştireceğiz

Kayalar, Özdere'de otel bölgesi oluşması nedeniyle esnafın zor günler yaşadığının farkında olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: Özdere'de oteller bölgesi adı altında bir alan oluşmaya başladı. En büyük derdimiz turisti Özdere'nin merkezine getirmek Birincil hedefimiz bu. Eğer yaparsak esnafı da kazanırız. 3 ay ile kalmaz 6-7 ay boyunca esnafı ayakta tutarız. Amacımız Menderes'i önümüzdeki 5 yıl içinde geliştirerek bir yerlere getirmek. Sosyal ve kültürel alanda kalkındırmamız lazım. Menderes'te sinema yok. Tiyatro yok. Müze yok. Menderes'te saat 7-8'den sonra yapacak hiçbir şey yok. Bunu değiştirmeliyiz.