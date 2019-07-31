100 günde 'halkın belediyesi' yaptık

31 Mart yerel seçimlerinde Belediye Başkanlığı’nı kazanan ve 8 Nisan’da Başkanlık koltuğuna oturan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, 100 gününü doldurduğu görev süresini değerlendirdi.

Göreve geldiği ilk günden itibaren tüm faaliyet ve çalışmalarını kamuoyu ile paylaşmaya özen gösterdiğini söyleyen Başkan Koştu, şeffaf ve ulaşılabilir bir yönetim anlayışına sahip olduklarını belirtti.

Seçim öncesinde olduğu gibi sonrasında hemşerileriyle her fırsatta bir araya gelmeye çok önem verdiğinin altını çizen Hakan Koştu ilk olarak Belediyeyi halkın belediyesi haline getirdiklerinin altını çizerek “doğma büyüme bir Bergamalı olarak, her zaman hemşerilerimle bir araydım ve olmaya da devam edeceğim. Mümkün olduğunca iyi günlerinde, kötü günlerinde onların yanında bulunarak, Başkanlık makamının kapılarını halkımıza açarak, onlardan aldığımız güçle şehrimizin geleceğini birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Borçlu bir belediye devraldıklarını ancak bunu bahane etmediklerini ifade eden Hakan Koştu, mazeret değil, çözüm ürettiklerini, kısıtlı bütçeye rağmen, birçok çalışmayı başlattıklarını kaydetti. Bergama’nın özelikle tarım, turizm ve belediyecilik anlamında hak ettiği yerde olmadığını ancak hükümetin desteği ile önümüzdeki 5 yılda Bergama’yı hizmetle tanıştıracaklarını anlattı.

TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi

Başkan Hakan Koştu 3 buçuk aylık süreçle ilgili olarak şunları kaydetti: “Özellikle son 10 yılda çok vakit kaybetmiş olan Bergama için, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, sosyal medya ve basın aracılığı ile ilçemizin tanıtımına ve halkımızın tüm hizmet ve çalışmalarımızdan haberdar olmasına dikkat ettik. Bu kısa sürede, seçimlerden önce sözünü verdiğimiz birçok projede ciddi mesafeler kat ettik. Bunlardan biri TOKİ konutları. Halkımızın haklı beklentilerinden olan TOKİ konutlarında geçtiğimiz hafta hak sahipleri belirlendi. İlk etapta 293 vatandaşımızın yararlanacağı TOKİ inşaatları etap etap devam edecek.

Seçimden önce takipçisi olacağına söz verdiğimiz doğalgaz konusundaki çalışmalara hemen başlayarak tam gaz devam ettiriyoruz. Çok kısa bir sürede ilçemizin büyük bölümünde doğalgazı yaygınlaştırmış olacağız. Bu konunun yakından takipçisiyiz.

Yollar önceliğimiz

Dünya Kenti olarak övündüğümüz Bergama’da ne yazık ki yollarımızın en büyük eksiklik ve sorun olarak konuşuluyor olmasını asla güzel Bergamamıza yakıştıramıyoruz. Göreve gelir gelmez, ivedilikle bu çağdışı sorunun çözümü için belediyemizin ilgili birimleriyle bir yol haritası belirledik. Doğalgaz, Telekom ve diğer altyapı çalışmalarının en kısa sürede sonlanmasını sağlayarak, üstyapı düzenlemelerini de sırasıyla tamamlayacağız. Bu çalışmalarımız kapsamında merkez ve kırsaldaki birçok mahallelerimizdeki acil yol bakım ve onarımlar devam ediyor.



Bölgemizin kalkınmasında çok önemli olan İzban, Kuzey Ege Çandarlı Limanı ve İzmir-İstanbul Yolu ile ilgili çalışmaları yakından izliyor, hükümetimizin verdiği destek sayesinde kısa sürede bu devasa projelerin tamamlanacağına inanıyoruz.

Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri arttıracağız

Sosyal ve kültürel faaliyetlere çok önem veren bir belediyecilik anlayışına sahibiz. Atatürk’ün önerisiyle kutlanan ve ülkemizin ilk festivali olan Bergama Kermesi için bu yıl özüne ve ruhuna uygun bir program hazırladık. Göreve çok yeni başlamış olmamıza rağmen, farkımızı hissettirerek coşkulu ve yoğun içerikli bir kermesi halkımızla buluşturduk. Yanı sıra, Bergama’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için hazırlanan özenli bir programla hemşerilerimizle Cumhuriyet Meydanı’nda buluştuk. Birçok etkinliğimizle birlikte ayrıca bu yılki iftar programlarımız ile muhtarlarımız, derneklerimiz, meslek odalarımız ve halkımızın her kesimi ile bir araya gelmeye özen gösterdik. İstekler doğrultusunda Bergama’da yağlı pehlivan güreşleri düzenledik. Yaz dönemi Satranç ve yüzme kursları açarak çocuk ve gençlerimizin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda en iyi hizmetleri vereceğimizi göstermiş olduk. Bergamasporumuza destek vererek, kulübümüzü çok daha iyi yerlere taşımayı hedefledik. Tüm bu sosyal çalışmalarımızın yanı sıra Şehit ve Gazi Aileleri Derneği’ne Yıldız Garajı tesislerimizde yer tahsisi yaparak, mekan sorunlarına çözüm olduk.

Turizm Bergama’nın geleceğidir

Yıllardır turizmden hak ettiği payı alamayan Bergama için önümüzdeki 5 yılı fırsata çevireceğiz. Turizm ile ilgili bir master planı üzerinde çalışıyoruz. Ciddi bir restorasyon hamlesi başlatıyoruz. Eski eserlerimizi birer birer ayağa kaldıracağız. İlçemizin tanıtımını sağlayacak, gereken ekonomik seviyeye ulaştıracak ve ciddi bir istihdam sağlayacak olan turizm inanıyoruz ki Bergamamızın geleceğidir.

Kozak için seferber olduk

Kozak yöresindeki çam fıstığı rekolte düşüklüğü sorunu için kalabalık bir heyet ile Ankara’ya giderek başta Tarım ve Orman Bakanımız olmak üzere yetkililerle görüşme sağladık. Kozaklı hemşerilerimizin bu çok önemli sorunlarının çözümü için yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz. Ayrıca, bölgemizde kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için yer tespiti çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor.

İstihdam için yatırımcı avına çıkacağız”

Bölgemizin en önemli sorunlarından işsizlik ile söz verdiğimiz gibi mücadele ediyoruz. Dünya markalarına üretim yapan Uniteks Firması, 800 kişilik istihdam kapasitesiyle Sümerbank Tekstil Fabrikası’nda üretime başlayacak. İşsizliğin çözümü için adeta yatırımcı avına çıkacak ve belediye olarak yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlayacağız.

Hizmet bereket getirecek

Son 10 yılın hizmet fakiri Bergamamız için ilk 3 buçuk ayda yaptığımız hizmetler sayesinde inanıyoruz ki Bergama’ya bereket gelecek. Henüz yolun çok başındayız. Hemşerilerimizden aldığımız güç ve hayır dualar ile ne söz verdiysek yapmaya, üretmeye ve güzel Bergamamızı bereketlendirmeye devam edeceğiz.”