100 yeni otobüs alınacak

ESHOT Genel Müdürlüğü'nün 1 milyar 444 milyon 576 bin TL'lik 2020 yılı gider bütçesi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçti. Yeni yılda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci politikaları doğrultusunda 20'si elektrikli 100 yeni otobüs filoya dahil edilecek. Başta güneş enerjisi projeleri olmak üzere çevre dostu pek çok yatırım da hayata geçirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı gider bütçesi, belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı Performans Programı ve 2020 – 2024 yıllarını kapsayan Stratejik Plan'daki hedeflerle uyumlu olarak hazırlanan bütçede, gider kalemleri toplamı 1 milyar 444 milyon 576 bin TL olarak hesaplandı. Kurumun gelirinin ise 1 milyar 42 milyon 307 bin TL olması öngörüldü. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, ESHOT'un gelir bütçesini ise oy çokluğuyla kabul etti. ESHOT'un 2020 programında doğa dostu yatırımlar dikkat çekiyor. Önümüzdeki yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi otobüs filosunu 20'si elektrikli toplam 100 adet otobüsle güçlendirecek. Bisiklet ve diğer bireysel motorsuz araçların toplu taşıma ile uyumu sağlanacak ve farklı hatlardaki otobüslerde seyahat edebilme olanakları artırılacak.

Elektriğin yüzde 62'si güneşten

Halen ESHOT Gediz Ağır Bakım Tesisleri'nde bulunan çatı tipi güneş enerjisi santrali (GES), kurulacak iki yeni santral ile güçlendirilecek. Yaklaşık 1,5 megavat gücündeki GES santrali ile yıllık 2 milyon 250 bin kilovatsaat elektrik üretilerek, yıllık 1 milyon 600 bin TL'lik tasarruf sağlanacak. Ayrıca Karşıyaka Ataşehir ve Buca Adatepe garajlarına da iki ayrı GES kurulacak. Her biri 1megavat gücündeki iki santralle yaklaşık 3 milyon kilovatsaatlik elektik enerjisi üretilecek. Böylece, Gediz Ağır Bakım Tesisleri ile birlikte toplam değer 4 milyon 260 bin kilovatsaaati bulacak. Tüm yatırımlar hayata geçirildiğinde ESHOT'un toplam elektrik tüketiminin yüzde 62'si güneşten elde edilecek.1536 otobüs ve 141 hizmet aracıyla görev yapan ESHOT, başta engelli ve dezavantajlı vatandaşlar olmak üzere herkesin toplu ulaşımdan en iyi şekilde yararlanabilmeleri için durak ve otobüs içi sesli ve görüntülü bilgilendirme sistemleri kuracak. Bunlarla uyumlu mobil uygulamalar geliştirilecek. Personelin eğitimine yönelik çalışmalar devam ederken; mevcut atölyelerin, garajların ve diğer tesislerin fiziki yapıları da iyileştirilecek.

İlan gelirleri artırılacak

Çevre ilçelerdeki toplu taşıma kooperatifleri, sıfır kilometre otobüslerle ve ESHOT denetimli olacak şekilde ulaşım sistemine dahil edilecek. Seferihisar'la başlayacak uygulama, önce Yarımada'daki diğer ilçeleri, ardından da tüm çevre ilçeleri kapsayacak şekilde genişletilecek. ESHOT gelirlerini artırma hedefi çerçevesinde kuruma ait otobüslerdeki ve duraklardaki reklam alanlarını, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre kiralayacak.

Hükümetten iki önemli istek

Belediye Meclisi'ndeki bütçe görüşmelerinde, ülke ekonomisinin durumu ve özellikle girdi maliyetlerine yapılan zamlar nedeniyle toplu ulaşım maliyetlerinin artması da gündeme geldi. CHP'li meclis üyeleri, daha ucuz taşımacılık yapabilme yolunda çok önemli iki talebin, AKP'li üyeler aracılığıyla hükümete iletilmesi yönünde beyanda bulundu. Toplu taşımacılıktaki en büyük gider kalemlerinden birinin akaryakıt olduğuna dikkat çekilirken, akaryakıt giderlerindeki KDV ve ÖTV tutarlarının toplu ulaşımda kaldırılması veya indirime gidilmesi istendi. Toplu taşımada ÖTV ve KDV alınmazsa, yolcu başına 54 kuruşluk indirim yapılabileceği vurgulandı. Yasalar uyarınca toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanan emniyet mensupları, askeri personel, posta görevlileri, engelliler ve 65 yaş üstü vatandaşlar için de ilgili bakanlıkların ulaşım desteği sağlaması istendi. Örnek olarak da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı, Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik gereği, belediyelerin denetiminde özel toplu taşıma araçları ile toplu taşıma hizmeti veren şirketlerde ücretsiz seyahat edenlere aylık araç başına yapılan yardımlar gösterildi.