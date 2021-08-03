106 hektarlık alanla ilgili plan değişikliği kabul edildi

Karabağlar Belediye Meclisi, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu yönetiminde ana hizmet binasındaki meclis salonunda toplandı. Ağustos ayı toplantısını, CHP İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Emre Külekçi, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Şaban Çelik, Aşık Veysel ve Osman Aksüner mahalle muhtarları da izledi

Başkan Selvitopu toplantının açılışını, ülkemizin birçok noktasında meydana gelen ve bazıları devam eden yangınlara değinerek yaptı. Yangınlarda yaşamını yitirenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Başkan Selvitopu, “Zor günlerden geçiyoruz. Ormanlarımızla birlikte yüreğimiz de yanıyor. 6 yurttaşımızı kaybettik. Ayrıca buralarda yaşayan canlılar yaşamlarından, yuvalarından oldu” dedi.

Daha sonra Başkan Selvitopu’nun çağrısıyla, yaşamını yitiren vatandaşlar ve tüm canlılar için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Çalışmalar anlatıldı

Saygı duruşunun ardından Başkan Selvitopu, belediyenin devam eden çalışmalarıyla ilgili meclis üyelerine bilgi verdi. Asfaltlama, temizlik, park bakımları gibi rutin çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Önemli projemizi de tamamlama aşamasına geldik. Nasreddin Hoca Çocuk Kültür ve Bilim Merkezi, Kibar Pazaryeri ve Belediye Hizmet Kompleksi açılışa hazırlanıyor. Tahsin Yazıcı Kültür ve Semt Merkezi, Mobilya Akademi tesislerimizin geçici kabulleri yapılacak. Gençleri kötü alışkanlıklardan koruyacak Atatürk Gençlik Spor Merkezi çalışmaları hızla sürüyor. Özdemir Sabancı Parkı tamamlandı. Şimdi sıra Güzel İzmir ve Adnan Süvari parklarımızı yenilemeye geldi” dedi.

Uzundere Meydan Projesi'nin devam ettiğini belirten Başkan Selvitopu, Kavacık'ta da altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra sokak ve meydan düzenlemesine başlayacaklarını bildirdi. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi ilçedeki okulların bakım ve onarımına destek olacaklarını vurgulayan Başkan Selvitopu, felaket yaşanan bölgelere araç ve malzeme desteğinde bulunduklarını söyledi.

Bakanlığa gönderilecek

Toplantıda, Osman Aksüner, Aşık Veysel mahalleleriyle Aydın Mahallesi'nin bir bölümünü kapsayan 106 hektarlık alanla ilgili revizyon imar plan değişiklikleri de görüşüldü. Başkan Selvitopu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın “yoğunlukların ve kat yüksekliklerinin yeniden değerlendirilmesi” talebi doğrultusunda bu plan değişikliğine gidildiğini belirterek, “Bu mahallelerimizde yaşayan hak sahibi vatandaşların görüşlerini de değerlendirerek, yeni bir çalışma yaptık. Buna göre, 2.5 emsal ve 15 kat yapılaşma koşulunu 2.4 emsal ve 7 kat olacak şekilde yeni öneri olarak bakanlığa sunacağız” dedi.

İmar plan değişikliği önerisi, komisyon raporları doğrultusunda oybirliğiyle kabul edildi.

Oylamanın ardından meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Selvitopu, “Kararın bu mahallelerde yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Öneri maddesi

Plan değişiklik önerisi meclis gündem maddesinde şöyle yer aldı:

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 16.06.2021 tarih ve E-1115499 sayılı yazısına istinaden; 25.07.2013 tarih ve 28718 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 06.06.2013 tarih ve 2013/4919 sayılı Bakanlar Kurulu’nun kararı ile 6306 Sayılı Kanun kapsamında “Riskli Alan” ilan edilen 106 hektarlık alanda, İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Osman Aksüner, Aşık Veysel ve Aydın Mahallelerine ilişkin Karabağlar Belediye Meclisi’nin 01.06.2018 tarih ve 71/2018 sayılı kararı ile uygun görülerek 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu uyarınca onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilen öneri 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki konut alanlarında belirlenen E:2.50 ve Yençok:15 kat yapılaşma koşulunun, E:2.40 ve Yençok:7 kat olacak şekilde Belediye Başkanlığımızca yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli revizyon imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı önerisinin 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu uyarınca işlem yapılması hususunda bir karar alınması”