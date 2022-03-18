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107. yılında Çanakkale Deniz Zaferi İzmir’de anıldı

İzmir’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nedeniyle Kadifekale Şehitliği'nde tören düzenlendi

107. yılında Çanakkale Deniz Zaferi İzmir’de anıldı
18 Mart 2022 Cuma 13:05

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 107. yılında Kadifekale Şehitliği'ndeki törenle anıldı. Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri,  İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel ile Murat Bakan, şehit ve gazi dernekleri ile odalar ve sivil kuruluşlarının temsilcileri ve yurttaşlar katıldı. Şehitlikteki tören anıta çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı. Daha sonra Konak Şehit İdari Ateşe Çağlar Yücel Meslek Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ömer Osman Özsan “Yüreğimin üç rengi”, İzmir Kız Lisesi öğrencisi Fatma Sevim Savan ise “Çanakkale Destanı” isimli şiirleri okudu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Recep Doğru günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Çanakkale Zaferi’nin 107’inci yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Çanakkale öyle bir mücadeledir ki; asırlardır yorgun düşmüş bir milletin varlığını, bağımsızlığını devam ettirme savaşıdır. Çanakkale çetin bir saldırıya etten kemikten bir siperdir. Mustafa Kemal Atatürk’tür Çanakkale.”

“Gelecek kuşaklara anlatmaya gayret göstereceğiz”

Törende İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şehitlik defterini imzaladı. Ardından deftere yazdıklarını okuyan Köşger, “Sadece aziz milletimiz için değil, dünya tarihi için de önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Çanakkale Zaferi, yok edilme noktasına getirilen bir milletin, tüm imkansızlıklara rağmen, kutsal değerleri, istiklali, vatanı ve onuru uğruna yedi düvele karşı nasıl bir kahramanlık sergilendiğini cümle cihana kanıtladı” dedi.
Törende şehitler için dua okunmasının ardından Kadifekale Şehitliği'ndeki kabirlere karanfil bırakıldı.                             

Etiketler; #Çanakkale Deniz Zaferi #izmir #18 mart
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