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109 göçmen, arızalı tekne ile kaçacaktı!

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 109 kaçak göçmen ile organizatör oldukları belirtilen 4 şüpheli yakalandı

05 Nisan 2021 Pazartesi 12:55

İzmir'in Urla ilçesinde denize açılmak üzere koyda olan arızalı teknedeki 109 sığınmacı karaya çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılarının, Karaburun ilçesindeki balıkçı barınağına bağlı tekneyle İtalya'ya sığınmacı götürmek üzere hazırlık yaptığı bilgisine ulaştı.

Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı, ortak çalışma başlattı.

Takip edilen tekneye Urla'daki Merdivenli Koy'da denize açılmak üzereyken operasyon düzenlendi.

Teknedeki aralarında hamile kadın ile çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 109 sığınmacı kurtarıldı.

Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri savcılıkça serbest bırakıldı.

Kurtarılan sığınmacılar, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İzmir Göç İdaresine gönderildi.

Teknenin motorunda arıza belirlendi

Sığınmacıları taşıyan teknenin motorunda arıza tespit edildiği ve kötü hava şartları altında batmasının muhtemel olduğu belirtildi.

Avrupa'ya gitme hayaliyle organizatörlere yüklü miktarda para verdiğini söyleyen sığınmacılar, bindikleri teknenin çok kalabalık olduğunu dile getirdi.

Operasyona ilişkin paylaşılan kayıtlarda ekiplerin tekneye çıktığı ve bir şüpheliyi üst aramasını yaptıktan sonra gözaltına aldığı görülüyor.

Etiketler; #izmir #urla #kaçak göçmen
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