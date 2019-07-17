'11. Kalkınma Planı’nda, plan yok; bol keseden hedefler var'

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı’nın vatandaşa kemerleri sıkmayı vaat ettiğini söyledi.

Sındır, “11. Kalkınma Planı isçiye, emekçiye, yoksula, işsize, gençlere, çiftçiye, esnafa karanlık bir gelecek vadediyor. Emek, alın teri güvencesiz hale gelecek, emekçiler kölelik koşullarında yaşamaya ve çalışmaya devam edecek. Bu planda kamu çalışanlarının güvenceleri tehdit altındadır” dedi.

Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Beş̧ Yıllık Kalkınma Planlarında raportör olarak görev yaptığını belirterek sözlerine başlayan Sındır, “Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında üç̧ kalkınma planı geride bıraktık. 11. Kalkınma Planı ise AKP iktidarının dördüncü̈ kalkınma planı. Bugün 11. Kalkınma Planını konuşuyoruz fakat 2014-2018 hedeflerine ne kadar ulaşıldığı, sapmalar olup olmadığı belirtilmemiş̧ ve önceki 10. Planın sonuçlarına, hedeflerine nasıl gelindiği, ne noktada olunduğu değerlendirilmeden 11. Plan çalışması önümüze sunulmuş̧ durumda. 11. Kalkınma Planı; plansız, bol keseden, bonkörce ortaya konmuş̧ hedeflerden oluşuyor. 11. Kalkınma Planı’nda plan yok, vatandaş yok. 11. Kalkınma Planının akıbetinin de 10. Kalkınma Planı gibi olacağını düşünüyorum” dedi.

10 senede bir arpa payı yol alınamamış

AKP iktidarının geçmiş kalkınma planlarının sonuçları masaya yatırmadığını ifade eden Sındır, “Onuncu Plan’da Gayrisafi yurtiçi hasıla 2018 hedefi 1 trilyon 285 milyar dolar hedeflenmişken iken ancak 784 milyar dolara ulaşılabilmiş. Kişi başına gayrisafi yurtiçi hasılada 10. Plan hedefi 15 bin 996 iken bugün 9 bin 632 dolara düşmüş̧. 2013 yılındaki kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla değeri 2023 yılına hedef olarak konmuş̧. 10’uncu Kalkınma Planı’nda 7,2 olan işsizlik oranı hedefini 11. Kalkınma planında yüzde 9,9 olarak belirlemiştir. Anlayacağınız 10 senede bir arpa boyu yol alınamamış. Unutmayalım ki planlamanın başarısı sağlıklı, doğru ve yeterli verilere sahip olunmasına, bu verilerin doğru yöntemlerle işlenerek analiz edilmesine bağlıdır. Geleceğe dair sağlıklı projeksiyonlar ve gerçekçi, uygulanabilir hedefler ortaya konmasına, programların günübirlik siyasal çıkarlardan uzak tutulmasına, disipline ve taviz verilmeden uygulanmasına bağlıdır” dedi.

Tehdit altında

11 Kalkınma Planının karanlık bir gelecek vaat ettiğini ifade ederek sözlerini sonlandıran Sındır, şöyle konuştu: “AKP dönemini özetlersek; gelir dağılımı bozuldu; cari açık büyüdü, kamu borçları tarihimizde görülmemiş̧ bir şekilde arttı; devletin borcu 1,2 trilyon liraya ulaştı; gerçek anlamda işsizlik yüzde 20’lerin üzerine çıktı; yoksulluk sınırı 6 bin 733 TL’ye, açlık sınırı 2 bin 067 TL’ye yükseldi. Bunların hepsi AKP iktidarının marifetleridir. Bakınız; 11 kalkınma Planı isçiye, emekçiye, yoksula, işsize, gençlere, çiftçiye, esnafa karanlık bir gelecek vadediyor. 11. Kalkınma Planını incelediğinizde emeğin, alın terinin güvencesiz hale geleceği, emekçilerin ise kölelik koşullarında yaşamaya ve çalışmaya devam edeceği anlaşılıyor. Emek, iş gücü, istihdam acısından bakıldığında ‘esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması’ vurgusuyla kamu çalışanlarının güvencelerinin tehdit altında olduğunu görüyoruz. ‘Sosyal tarafların mutabakatı ile’ diye başlayan ifadede, kıdem tazminatının BES’le entegre bir şekilde fona devredileceğinden bahsediliyor. Kıdem tazminatına dokunamayacaksınız. Kıdem tazminatı kırmızı çizgimiz ve son kalemizdir. 11. Kalkınma Planı, gerçekçilikten ve uygulanabilirlikten uzak, dilek ve temennilerden öteye gitmemiştir” dedi.