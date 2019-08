1100 işçi ile toplu sözleşme

Geçtiğimiz günlerde Kent A.Ş. işçileri için Toplu İş Sözleşmesi'ne imza atan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bu kez de Personel A.Ş. işçilerini sevindirdi. Karşıyaka Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası arasında, 1100 Personel A.Ş. işçisi için Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Geçtiğimiz yıl Kanun Hükmünde Kararname ile taşerondan belediye şirketine geçen işçilerin ilk Toplu İş Sözleşmesi (TİS) için, Örnekköy Şantiye Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Yüzlerce işçinin alanı doldurduğu törene; Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, DİSK Genel İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara ve Şube Sekreteri Deniz Şahin Gümüştekin, Karşıyaka Belediyesi Personel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Aydın, meclis üyeleri ve bürokratlar katıldı. İmzaların atılmasının ardından şantiyede bayram havası estiren işçiler, "Göreve geldiği ilk günden beri yanımızda olan, verdiği sözlerin arkasında duran, emeğimizin ve alın terimizin değerini bilen Başkanımız Cemil Tugay'a ve sendikamıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Emeğinizin karşılığı ödenmez

İşçiler ile birlikte halay çekerek coşkuya ortak olan Başkan Tugay; her zaman haktan, emekten ve alın terinden yana olacaklarını vurguladı. Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Tugay, şunları kaydetti: "Bu Toplu İş Sözleşmesi sizlerin başarısıdır. Bunun için örgütlenen sizlersiniz. Harcadığınız emeklerin karşılığı ödenmez. Her zaman emekçiden taraf oldum. Size, emeğinize ve örgütlülüğünüze her zaman saygı duydum, duymaya da devam edeceğim. Bu ülkede bir şeylerden tasarruf edilecekse bu emekçinin hakkı değildir. Biz daima çalışanlarımızı hakkını korumaya devam edeceğiz. Bu sözleşme ücret artışının yanı sıra birçok fayda da sağlayacak. Önümüzdeki Haziran'da sizler için yeniden Toplu İş Sözleşmesi için masaya oturmanın gururunu yaşayacağız. Benim de sizden tek ricam bu kuruma sahip çıkmanızdır. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun."

İşçi dostu Başkan

Devrimci İşçi Sendikalar Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da "Başta; 'İşçinin alın teri kurumadan maaşını yatıracağım, hakkını sonuna kadar koruyacağım' diyen Belediye Başkanımız Cemil Tugay olmak üzere, bu Toplu İş Sözleşmesi'ne katkı koyan herkese DİSK adına teşekkür ediyorum" dedi.

İyileştirme yapıldı

Karşıyaka Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi, Haziran 2020'ye kadar geçerli olacak. Sözleşmeye göre; KHK gereği Personel A.Ş.'ye geçen işçilerin maaşlarının hesaplanmasında asgari ücret esas alınacak ve bu ücrette işçilerin yaptıkları işe göre vasıfları oranında artış yapılacak. Ayrıca, KHK'da belirtilen yüzde 4'lük zam ücretlere eklenecek. İşçilerin ücretlerinin hesaplanmasında asgari ücretle irtibatları sağlandığından Ocak 2020'de asgari ücrete gelecek zam da maaşlara yansıtılacak. Yüksek Hakem Kurulunca hazırlanan çatı sözleşmede yer alan kural ve haklar korunurken, bu sözleşmede yer almayan; sosyal ve mali haklar, sendikal haklara ilişkin güvenceler, izinler ve disiplin hükümleri düzenlendi. Bu kapsamda olmak üzere; 29 Ekim ve 1 Mayıs'ta 300'er lira gıda ve erzak yardımı, yol ve yemek yardımı, izin yardımı, yasal doğum izni süresine ek olarak 6 hafta doğum izni ve hastalık yardımı verilmesi gibi çeşitli düzenlemeler yapıldı.